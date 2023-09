Cristina Pedroche habla sin filtros en su primera entrevista tras ser madre: "He llorado todos los días"

Cristina Pedroche regresó al plató de 'Y ahora Sonsoles' y, con gran apoyo en las redes sociales por mostrar la realidad del postparto, abordó su nueva etapa como madre de Laia.

A solo un día del inicio de los nuevos programas de 'Password', Cristina destacó que este proyecto representa un paso adelante en su carrera y una oportunidad que anhelaba desde hace años, ya que le encanta interactuar con la audiencia. Además, reveló que sus próximos invitados serán Antonio Resines y Ana Milán.

Sin rodeos, Sonsoles le preguntó sobre su estado emocional actual, y Cristina compartió sus sentimientos sinceros: "Estoy llorando todos los días". Explicó que la maternidad es un viaje que todavía está asimilando, ya que, aunque su hija Laia nació hace dos meses, también está experimentando un proceso de autodescubrimiento como madre.

Cristina expresó su amor por su hija, pero también reconoció momentos de tristeza inexplicables, sintiéndose vulnerable en ocasiones. Subrayó que la maternidad tiene luces y sombras, a pesar de toda la preparación que tuvo para el parto y el postparto.

Cuando se le preguntó sobre sus miedos actuales, Cristina admitió: "Me da miedo que le pase algo, pero en general, no sé... me da pena, todo me da pena, pero estoy feliz". También compartió la admiración de su esposo Dabiz Muñoz por su hija, describiendo cómo "se le cae la baba" y cómo esto la hace enamorarse aún más de él.

Cristina también reflexionó sobre su experiencia de parto, describiéndola como "perfecta" y eligiendo no utilizar epidural para sentir todo el proceso. Comentó que quería experimentar todas las fases del parto y destacó cómo se sintió empoderada y valiente en ese momento único.

Finalmente, habló sobre las próximas Campanadas de fin de año, revelando que está diseñando su propio vestido para la ocasión, ya que marca su décimo aniversario en esta tradición. Aseguró que será especial, ya que se siente transformada como persona y como Pedroche en este nuevo capítulo de su vida.