El diario de Amilibia: No lo matéis, que es peor

Leo: «Feijóo ve a Sánchez acorralado por el cerco a su familia. El líder del PP cree que el presidente está acabado y critica el acoso brutal a jueces y medios de comunicación». Dicen las lenguas viperinas que cada vez que el pepero se manifiesta así, no debilita como desea a Supermán castigándolo con la kryptonita de sus fulminantes palabras, sino que alimenta al Zombi Inmortal Monclovita que habita entre nosotros y lo alienta a presentar nuevos Planes de Acción por la Democracia con los que, en vez de regenerar a los medios, se regenera sí mismo. Alguien debería decirle, quizá su tía la monja o González Pons, experto en la cosa satánica, que así favorece la resurrección del Apolo de la Moncloa en plan pesadilla Bitelchús, aunque Él se vea más guapo en cada renacimiento y diga como Susi Caramelo: «Cuando me miro al espejo, me gusto mucho».

Dice Jorge Bustos que Él resucita haciéndose un Pantoja, o sea, mostrando a la oposición y a España entera su cuidada dentadura: «Dientes, dientes, que eso les jode», como decía la Panto al fallecido Julián Muñoz en los aledaños de los juzgados. El Apolo enseña la dentadura en el Congreso como si fuera la consulta del dentista. Miriam Nogueras también ríe con todos sus dientes, ella en plan hiena indepe. Los sadomasos nacionales sueñan con una noche con Miriam, el brazo fustigador de Puchi que enseña sus incisivos, caninos y colmillos para avisar que muerde en serio y en serie, y además en catalán, que tiene más morbo.

Leo: «El partido de Puigdemont amaga con el nuevo regreso de su jefe». Cuentan que los mossos tampoco lo detectarán esta vez porque llegará en cayuco a Cadaqués y se marcharán en el Falcon con Santos Cerdán. «O cupo o capa», gritará. Capa de capar, claro.