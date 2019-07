El doble de Vin Diesel en coma tras sufrir un accidente durante el rodaje de “Fast and Furious 9”

Joe Watts, el doble del actor Vin Diesel, se cayó de una altura de nueve metros durante el rodaje de “Fast and Furious 9”. Como consecuencia del accidente y del fuerte golpe en la cabeza, la víctima fue trasladada en avión hasta el Royal London Hospital donde los médicos han tenido que inducirle el coma. El accidente ha obligado a la productora a parar el rodaje de la película. No es éste el primer susto que se produce durante el rodaje de “Fast and Furious”. De hecho el más grave se cobró la vida de uno de sus protagonistas principales, Paul Walker.

Watts ya había trabajado en otros filmes como Spiderman, Kingsman o Misión Imposible, así como en series como Juego de Tronos.