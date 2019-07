El mensaje de amor de Malú a Rivera el día que se oficializa su relación

El amor que sienten Malú y el presidente de Ciudadanos ha necesitado de una “salmonellosis” para ver la luz.

La imagen más esperada se producía al recibir el alta hospitalaria que ha mantenido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ingresado por un cuadro de gastroenteritis aguda producida, probablemente causado por una infección de salmonella tras una intoxicación alimentaria

En el centro hospitalario dónde ha permanecido ingresado se ha producido la extraña “oficialización” de una relación que ha mantenido en vilo, a partes iguales, a la clase política y a la prensa rosa. Rivera, acompañado de Malú, caminaba esbozando una amplia sonrisa para dirigirse a los medios apostados en las puertas del hospital para hacer sus primeras declaraciones tras el ingreso. En ese momento, Malú, tras hacer un gesto a su novio cediéndole todo el protagonismo, se ha retirado a un lado, ante un Rivera que seguía buscándola con la mirada mientras hablaba con la prensa.

Pero si hay un detalle que no ha pasado desapercibido ha sido el mensaje subliminal que la cantante lanzaba al mundo con su camiseta. La palabra LOVE (amor) que lucía en su pecho dejaba claro lo que siente por el político que le ha dado la estabilidad sentimental y que, se decidía, por fin a “naturalizar” la relación que mantienen desde hace unos meses.

Y mientras el político agradecía a los medios su preocupación y presencia, ella sonreía, esperando a escasos metros, los suficientes para no salir en el plano, pero los necesarios para confirmar que se ha convertido en el apoyo más importante del político.

"Me pegué un buen susto, hemos pasado unos días en el hospital, pero bueno me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse, espero volver a trabajar pronto para todos los españoles", ha declarado el líder de la formación morada, que ha tratado de no entrar en declaraciones sobre su esfera privada.

La pareja, tras meses de amor a escondidas, ha decidido regalar esta imagen a los medios y hacer oficial su noviazgo. A partir de este momento, ya nadie duda de que Malú y Rivera siguen adelante con su historia de amor, pese a los rumores de crisis que les han salpicado en las últimas semanas.