El menú de Marlaska en el “Válgame Dios” mientras ardía Barcelona

Es uno de los lugares de encuentro de actores y actrices, cantantes, escritores y políticos. El perfil de comensales es muy variopinto. Un espacio divertido, de tantos del barrio de Chueca, por el que no pasan los años. Siempre está concurrido, ya que en Válgame Dios se come y se bebe bien a un precio aceptable. Anoche, mientras ardía Cataluña no faltó uno de sus comensales habituales: el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska. Al parecer, disfrutó de una hamburguesa armonizada con un vino blanco y culminó la noche con un mojito rechazando así el servicio de cocina del que dispone durante las 24 horas. Desde luego, sus propietarios, Santi Carbones, Beatriz Álvarez y Candela Arroyo, madre e hija, estilista y actriz, respectivamente, estarán agradeciendo la visita, ya que hoy no se habla de otra cosa. El establecimiento, de cuyas paredes cuelgan fotos de Serrat, Ana Belén y del propio Marlaska antes de entrar en el Ministerio, entre otros rostros conocidos, se encuentra en pleno corazón de una de las mejores zonas de Madrid para ir de compras, frente al mercado de San Antón y a pocas calles del Ministerio. Incluso, Pedro Sánchez también se ha dejado ver por aquí y Maxim Huerta es otro de los comensales habituales. Si las paredes hablaran...