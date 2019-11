El polígrafo de Mariñas: ¿Se ha tomado bien José Bono la noticia de la boda de su hijo?

¿Se ha tomado bien José Bono la noticia de la boda de su hijo? VERDADERO.

Sé de buena tinta que el político está encantado con la noticia porque le encantan las familias grandes y con este enlace la suya lo es un poco más. Es todo un padrazo y por eso la felicidad de su hijo es lo primero. De ahí que desde que lo sabe, el político celebra, disfruta y jalea sin parar. Enhorabuena para todos. Es toy seguro de que la decisión de Bono Jr. es un acierto, Aitor es un partidazo y se les ve muy bien juntos.

¿Tiene motivos Alba Carrillo para estar enfadada con Antonio David? FALSO.

Podría ser, aunque esté mal decirlo y hasta maldecirlo. Al contrario, motivos tuvo para estar bien por la buena actitud con la que él entró en el «Gh Vip», pero de nada sirvió. Estaba claro que no podían llegar a un entendimiento por la buena relación de la modelo con su ex mujer... era prácticamente imposible a pesar de los intentos de Flores. No se soportan pero eso genera muchos vídeos, lo que gusta en ese programa».