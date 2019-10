El polígrafo: ¿El estado de salud de doña Ana servirá de unión a la familia Pantoja?

No creo que el clan se lleve tan mal como para hablar de una posible «reconciliación». Tienen diferencias, como las hay en la mayoría de las casas, pero no provocarán la separación. Lo máximo que conseguirá el ingreso de doña Ana es que se les pille entrando en la clínica, se supone que bien separados para no dar de qué hablar. Es un suma y sigue interminable que parece no pretender acabar. Quizá incluso sea cierto, como dicen las malas lenguas, que les interese vender en los platós tanta desavenencia familiar.