El polígrafo: ¿Es tan preocupante el estado de salud de Jorge Javier Vázquez?

¿Es tan preocupante el estado de salud de Jorge Javier Vázquez?: VERDADERO

No inquieta, pero preocupa ya que tras el último reconocimiento de estos días descubrieron que los «stents» aún afectan un 15%. Le recomiendan calma y paciencia pero no deja de inquietarse porque se creía totalmente curado. Aunque tras verlo, quizá vuelvan a operarlo dentro de mes y medio, y quizá le quiten la medicación. Como viejo amigo suyo –empezamos juntos en Barcelona– pido que le vaya bien porque lo merece y no hay figura televisiva tan efectiva, divertida y seguida como el barcelonés.