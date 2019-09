Aunque algunos medios han dado por hecho que Rocío Carrasco ha embargado ya el abultado sueldo de Antonio David Flores en Gran Hermano Vip, su letrada niega que se haya llevado a cabo. “Esto lleva un procedimiento. Primero, Rocío Carrasco tiene que solicitarlo al juzgado y después el juzgado, si lo considera pertinente, lo traslada a la productora o a la cadena. Si eso se hubiera producido ya nos habría sido comunicado y de momento, no ha sido así. Aunque, no nos extrañaría que lo hiciera.”

Está claro que tanto Antonio David Flores como su equipo jurídico están preparados para que, parte del sueldo que perciba por su paso por Guadalix, acabe en las arcas de Rocío Carrasco. Si bien, ninguna de estas actuaciones judiciales, tal y como nos asegura su abogada implicaría que Antonio David tenga que abandonar la casa de Gran Hermano: “No hay ningún señalamiento durante el tiempo en el que nuestro cliente tiene previsto permanecer encerrado.”

Tal y como publicamos, los únicos motivos por los que el fichaje estrella de esta edición se ha encerrado en la famosa casa, son económicos. El ministerio fiscal pide en este procedimiento por insolvencia punible que David indemnice a Rocío Carrasco con casi sesenta mil euros y considera que procede imponer al acusado una condena de tres años de cárcel. Este es el último capítulo de una batalla legal que enfrenta a la ex pareja desde su divorcio. El asunto, que se dirime en el Juzgado número 2 de Alcobendas, trae de cabeza al malagueño y a su familia ya que, de ser condenado a tres años, podría acabar en la cárcel.

Ante la complicada situación que vive, no es de extrañar que su estancia en la casa esté resultando especialmente dura para el ex aguerrido colaborador. La convivencia no es fácil, máximo cuando él está especialmente sensible. En los últimos dos años, desde que su ex mujer le acusara de malos tratos físicos y psicológicos, Antonio David se ha refugiado en su familia y ha precisado tratamiento psicológico. Él mismo lo reconocía al derrumbarse tras un rifirrafe con Mila Ximénez, abriéndose en canal ante los telespectadores.