Aunque “mi madre trabaja en la tele y mi hermano es artista, yo siempre me he mantenido en un segundo plano hasta ahora”- explica Alma en su vídeo de presentación en Mtmad. La decisión no ha sido fácil ya que la pequeña de los Cortés sabe que una vez que exponga su vida, se arriesga a las críticas: “ Al principio me asustó muchísimo, porque dije críticas, van a hablar, van a decir, van a comentar... pero luego me dije...¿qué yo voy a rechazar esto? no, hija no... ¡Si yo soy fan de MTMad!".