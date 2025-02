Estamos muy pachuchos, Mónica

Leo: «Bajas laborales, otro gran “éxito” del Gobierno. Desde que gobierna Pedro Sánchez el número de bajas laborales por enfermedad se ha duplicado en nuestro país, pasando de cuatro millones en 2017 a ocho millones en 2024». ¿Qué nos pasa, doctor? Mi Comité de Asesores (dos vecinas y el conserje) para estos y otros casos considera que la Sanidad Pública se encuentra tan saturada que los bondadosos doctores, sin tiempo para andar fijándose mucho, extienden bajas con la misma facilidad y rapidez con que Trump firma decretos, aunque, eso sí, con peor letra. Según mi vecina Elena, ya no se dice «me voy al médico a ver si me da la baja», sino «me voy al médico a que me dé la baja». Causas de baja comunes: colitis, lumbalgia, artrosis, resfriado, gripe, cefalea, dolor menstrual, etc. Estamos muy pachuchitos, Mónica, ministra y doctora, y no sé si conviene peregrinar a Lourdes con Tamara Falcó o preparar urgentemente un plan nacional de salud que nos revitalice.

No podemos seguir así, con un orinal pegado al culo o tosiendo como viejos bronquíticos o doblados por la lumbalgia. O medio locos, que esa es otra: se disparan las bajas por trastornos mentales, depresión, ansiedad, estrés… El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, también va a coger la baja, pero por paternidad. «No por imperativo legal, sino por convicción; en este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde», dice. Ojito, alcalde, que las ausencias las carga el diablo: creo que Bélgica estuvo o año o así sin gobierno y sucedió que el país mejoró una barbaridad. Parece mentira que con un presi cuyo pilar para subsistir sano y hermoso en la Moncloa sea precisamente su «Manual de resistencia», España se encuentre tan baja de defensas, con un sistema inmune tan débil. ¿Nos pasamos todos al chuletón al punto, Mónica?