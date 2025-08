María José Campanario rompe su silencio y desvela el calvario de Jesulín de Ubrique: "Venía con mucho dolor"

Está siendo un verano de lo más discreto para Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Ni rastro de ellos en las revistas del corazón o programas de televisión, aquellos a los que regresaron este año tras un tiempo alejados de los platós. Ni siquiera la odontóloga está manteniendo su habitual presencia en redes sociales, y sus post llegan a cuentagotas desde que comenzó el estío. Privacidad e intimidad es lo único que buscan en sus vacaciones.

Pero Campanario acaba de compartir un vídeo ante sus más de 69.000 seguidores para desvelar la dolencia que ha tenido a su marido en vilo en las últimas semanas. Agudas molestias en su rodilla derecha que le han obligado a buscar ayuda médica. El torero ha visitado la unidad del dolor del doctor Ventura, en Sevilla, y ha sometido sometido a diferentes tratamientos para que encuentre alivio. A juzgar por las palabras de Jesulín de Ubrique, la terapia ha sido todo un éxito.

“Quitando los pinchazos, porque me dan pánico, estoy muy contento porque he venido con mucho dolor y un poco preocupado por ver cómo iba a ser el proceso de la intervención, pero estoy muy contento. Nada más terminar, ya me puedo agachar y levantar. El doctor hasta me ha dicho que me puedo ir a correr”, ha celebrado el torero, mostrando con orgullo las gasas en su rodilla, vestigios de su tratamiento.

“Me ha quitado por completo las molestias y el dolor que tenía, que era un dolor radiante que me fastidiaba lo más grande. De momento, gracias a Dios, voy a salir vivo y coleando. Ahora solo faltan las próximas revisiones”, ha añadido Jesulín, ofreciendo todo tipo de detalles sobre su tratamiento.

Una recuperación que su mujer ha compartido feliz en sus redes sociales, como muestra de apoyo a su marido y de alegría ante su recuperación. Los dos son una piña y se mantienen unidos en las buenas y en las menos buenas, como cuando María José Campanario sufre algún brote de la fibromialgia que padece. Como ella ha hecho ahora, Jesulín siempre se mantiene a su lado para darle fuerzas y no se separa de ella hasta que muestra alguna señal de mejoría.

Así lo demostraron también cuando el diestro sufrió un microinfarto en septiembre del año pasado, un gran susto que le llevó a permanecer varios días ingresado en el Hospital Regional de Málaga, en el que Campanario pasó varios días pegada a su marido.