Irene Villa vuelve a casa tras su delicada operación para que su marido le borre la cicatriz a besos

La semana pasada los seguidores de Irene Villa se llevaban un susto tremendo, al toparse con imágenes de ella en redes sociales intubada tras haber pasado por quirófano. Afrontaba una delicadísima operación de espalda que ponía en peligro su vida, aunque finalmente el trabajo de los cirujanos ha sido magistral y ha resultado todo un éxito. Aun así, la preocupación por la periodista, psicóloga, escritora y deportista paraolímpica no se rebajó tras su intervención quirúrgica, ni tras las explicaciones que ofreció su marido, David Serrato.

Irene fue intervenida en la columna vertebral para la implantación de una prótesis en la vértebra C5. Su esposo adelantaba que había pasado por “una montaña rusa de emociones” por su paso por quirófano, pero también durante su estancia en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid en el que ha permanecido ingresada. Hasta este martes, pues al fin ha podido abandonar el centro médico y emplazar la recuperación en la comodidad de su hogar. No es fácil y le espera un largo proceso, pero en ningún lugar mejor que en casa.

Irene Villa recibe el alta y explica su intervención

La protagonista quiere dejar atrás su paso por quirófano y, como viene siendo ya habitual en ella, demuestra una gran fuerza de voluntad para seguir cosechando éxitos y cumpliendo sueños. Algo que no pensaba hacer desde el hospital, ansiando por recibir el alta por parte de los profesionales que seguían su caso. Sobre esto ha hablado a la salida del centro, mientras ponía rumbo a su hogar, detallando cómo fue su paso por boxes, qué le espera ahora y los pasos a seguir, además de reservar unas preciosas palabras para su marido, quien se ha convertido en su mejor aliado para superar cualquier obstáculo en su camino.

“Son cosas que funcionan, yo se lo digo a la gente. Todo lo que es relajar el cuerpo para que se regenere, eso va muy bien. Todo lo que es regenerar, el parasimpático… yo estoy aprendiendo mucho con este chico, así que estoy muy feliz, la verdad”, asegura Irene Villa a la salida del hospital, refiriéndose a su propio marido al decir “este chico”. No es al único a quien quiere agradecer su devoción y compromiso con su bienestar, pues en esta tarea ha jugado un papel destacado el doctor Álvarez, “que me operó hace 17 años en este mismo hospital por una caída de esquí. Esta vez ha sido porque tenía otra hernia y he estado con dolores”, detallaba a los micrófonos de ‘Europa Press’.

“Dando gracias también a la gente que nos ha mandado todo el cariño por redes o tal. Digo, ¿lo comparto o no lo comparto? Y he pensado en el poder de la oración. Es que esto también suena muy ‘hierbas’, pero es que es así. El poder de la intención, el poder del amor, es que es un poder infinito y universal. Entonces digo, pues lo voy a compartir”. Irene Villa parece feliz, aunque cansada. Por su propio pie se dirige al coche que le llevará a su casa, no sin antes recalcar que como resultado de su operación “me ha quedado una cicatriz y mi marido me dice que me la piensa borrar a besos”. A ello van.