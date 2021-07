Rosa Benito RESPONDE a Rocío Carrasco: “Que trabaje, pero que trabajemos todas”

Gente

El fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ ha generado multitud de reacciones y ella misma, en directo en plató, ha respondido a algunas de ellas, en particular a Gema López y a su tía, Rosa Benito.

La tía de Rocío Carrasco ha respondido a las preguntas de ‘Sálvame’ antes de su entrada en ‘Ya es mediodía’. Rosa Benito asegura que le saludará con un “hola”, aunque el tono en el que lo decía era un tanto raro… y dejaba caer algo más: “Que trabaje, pero que trabajemos todos”.

Rosa Benito sale en defensa de su hija Chayo y estalla contra La Fábrica de la Tele: "Aquí hay que trabajar todos. No sólo Rocío Carrasco" pic.twitter.com/EdxNNMomHr — El Lapidario TV (@LapidarioTV) July 8, 2021

“Sí, es muy natural”, respondía irónica Rocío: “Yo la conozco, sé cómo va el ‘hola’”. No sabe si quería hablar de vetos, pero Rocío le recordaba algo: “Nunca lo he hecho y ella sabe”, zanja. Sin embargo, en redes se han alzado otras voces:

Rosa Benito sabe muchas cosas que han pasado en contra de su hija @RosarioMohedano, y ole sus huevos de ser tan valiente y no esconderse al acoso de la fábrica de la tele. https://t.co/HUn9gMkrqr — CadenaJuanjoVlog / Juan José Menéndez (@Juanjo_Menendez) July 8, 2021

También la colaboradora Gema López ha tenido su protagonismo en las respuestas de Rocío. En la entrevista previa a su primer día en ‘Sálvame’, Rocío nos hablaba de las especulaciones sobre un posible embarazo y ella respondía que le gustaría que se dejara de especular. Este término sorprendía a Gema López en plató porque es un medio en el que se especula y en el que Rocío va a trabajar.

“Lo de Gema me ha hecho mucha gracia”, replicaba una irónica Rocío: “Ella que es periodista y siempre se ha llenado la boca, ahora resulta que es especuladora, me he quedado un poco sorprendida porque aquí se especula ¿No?”.