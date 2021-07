Verónica Echegui: “Viví dos agresiones sexuales en mi adolescencia”

Gente

Verónica Echegui ha sido la protagonista del cuarto episodio de ‘Este es el mood’ de Badoo. La actriz, que se dio a conocer en el cine español interpretando a ‘La Juani’ y lleva más de una década delante de las cámaras, ha hablado de su relación con el placer, el feminismo y sobre cómo ha sido para ella sufrir agresiones sexuales en primera persona.

La actriz, que lleva cerca de 12 años con su pareja, el actor Alex García, confiesa que su educación sexual fue nefasta: “Desde pequeña mis referentes eran mis amigas y el porno. A base de mucha crisis y mucho malestar y de buscar qué me gusta, porque yo soy bisexual, entonces no tenía claro… Había algo con los hombres que no lo conciliaba, con esos referentes no me escuchaba, no conocía mi deseo”. Además, hace alusión a la necesidad de tener un diálogo mutuo con la otra persona para trasladar sus deseos: “Estoy descubriendo muchas cosas de qué hacer con esa energía sexual. Los orgasmos me encantan, pero hay algo que con el tiempo se me va quedando obsoleto, que busco más porque cuanto más me encuentro con el otro, más siento”.

En la entrevista, la intérprete hace alusión a lo que ha sido para ella comprender el verdadero significado del feminismo: “Me ha servido positivamente, porque he validado mis sentimientos, mis apetencias, mis necesidades y desde luego he entendido que si no lo hago yo no lo hace nadie”. A pesar de ello, comenta que estamos en un punto de transición: “Se necesita un poco de comprensión por parte de ellos hacia nosotras, de entender que hemos tragado siglos y siglos de violencia”. Además, la actriz reivindica los cambios reales: “Se habla de feminismo, pero ¿dónde están los cambios estructurales reales? ¿dónde hay una reforma de la educación donde se introduzcan estos temas?”.

Durante su conversación con la presentadora Amarna Miller, Echegui hizo alusión a la necesidad de hablar de los abusos y agresiones sexuales para que no sean temas que se queden estancados. “He vivido dos agresiones sexuales en mi adolescencia. Poder hablar lo que fue para mí aquello es importante porque yo no hice nada malo. No estaba en un buen momento y son escenarios en los que depredadores sexuales aprovechan para utilizar tu miseria y abusar de ti, que es lo que a mí me sucedió en las dos ocasiones”, afirma.

La actriz habla de este tipo de violencias hacia la mujer en ‘Tótem Loba’, un cortometraje de ficción escrito y dirigido por ella que ha presentado recientemente en el Festival de Málaga y que recrea parte de lo que la actriz vivió en primera persona con 16 años. “Yo fui a unas fiestas de un pueblo de fin de semana, me lo estaba pasando increíble y descubro que esta tradición se lleva a cabo todos los años. Estoy muerta de miedo, huyendo de estos señores, que persiguen a las chicas… Hasta que me encontré en un baño encerrada y ellos llamando a la puerta y yo liándome a hostias”, confiesa.

La actriz Verónica Echegui a su llegada a la ceremonia de entrega de la octava edición de los Premios Feroz que se celebra este martes en el Teatro Coliseum, en Madrid.

Echegui comenta también cómo ha sido para ella el viaje hasta procesar todo lo que le había ocurrido: “Ha sido sintiéndome muy mal conmigo misma, culpabilizándome o dudando de mí misma. Después, darme cuenta de que lo que necesito es aceptar que ha sucedido, que yo hice lo que pude. Luego, entrar en el proceso del perdón, cuando perdonas a alguien que te ha hecho daño es un acto de amor hacia ti misma. Quererse a uno mismo es no permitir que la oscuridad te coma”.

La entrevista trató la construcción del deseo sexual, en ocasiones creada desde un contexto u otras ideas ajenas a una misma: “Yo reconozco que hay una parte en mí que se enciende por cosas que parecen programadas por ordenador, y creo que hay que reconstruir el relato. El porno es un referente desde la adolescencia y ahí si que se podría reconstruir el relato, donde el erotismo esté presente, donde haya otro tipo de planteamiento, otros diálogos”.