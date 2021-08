Omar Montes, de Cantora a la luna

Gente

Viaje espacial

Omar Israel Montes es el personaje del verano y eso que no parece creíble que, como ha contado recientemente, Jeff Bezos, dueño de Amazon, le haya invitado a viajar con él al espacio. Pero lo es, no solo porque no hay festival que se precie que no cuente con él en el escenario, por ser el cantante más escuchado en nuestro país y porque ha sido el primer artista español elegido por Amazon Prime para hacer una serie sobre su vida. «El Principito es Omar Montes», es el nombre de esta producción de cuatro capítulos que estrenará la plataforma audiovisual, simultáneamente en 170 países, el próximo mes de noviembre.

No deja de batir récords y su popularidad no tiene límites. De él se dice que es uno de los artistas que más gana, unos 160.000 euros mensuales por descargas, y el más solidario, ya que buena parte de su salario lo emplea en dar de comer a los más necesitados. Es un hombre de contrastes. Aunque vive en un piso de 50 metros cuadrados con sus abuelos, en el barrio madrileño de Pan Bendito, en Carabanchel sur, tiene su punto ostentoso. Luce un Rolex de oro y brillantes, el mítico Daytona Raimbow, con el que completa un estilismo marcado por pesadas cadenas de oro, diamantes de100.000 euros y zapatillas o gorras de coleccionista. Y si hoy conduce el coche más caro del barrio, ha vendido el Ferrari para comprarse un Lamborghini, no dudó en pasearse por sus calles durante la pandemia con un carro de la compra para llevar comida a los más perjudicados por la Covid-19.

La vida de Omar da para un documental y también para «Mi vida mártir», su libro de memorias que prologa Boris Izaguirre. De buscar la fama desesperadamente, primero como tronista en «Mujeres, Hombres y Viceversa», y, después, seduciendo a Ylenia Padilla y a Chabelita, solo ha pasado un lustro. Ya con entidad propia y despojado de etiquetas del mundo rosa, el de Pan Bendito ha seducido a la industria musical y del entretenimiento, al convertir en oro todo lo que toca.

Una carrera meteórica desde que, en 2018, tuviera un breve affaire con Chabelita, como se conocía entonces a la hija de Isabel Pantoja. Un romance breve pero rentable que le abrió las puertas de Telecinco convirtiéndose en concursante de pleno derecho en «GH Vip». Aunque fue expulsado por la audiencia por incitar al abuso sexual, consiguió vengar la traición de Isa con Asraf Beno, liándose con Techi, exnovia de Kiko Rivera y exmujer de Alberto Isla, el padre del hijo de Isa Pantoja. El trío amoroso le convirtió en una celebridad y le dio el visado para «Supervivientes 2019» en el que coincidiría con su temible ex suegra.

Aunque le costó ganarse a Isabel Pantoja, acabó arrebatándole el cheque de ganador de 200.000 euros a la favorita de la cadena y consiguió un hito sin precedentes: que la tonadillera reconociera que se equivocó al decir que no le quería como yerno. Para demostrárselo, prefirió pasar las Navidades con él antes que con su hija y Asraf, lo que provocó un conflicto familiar. Y es que Omar Montes, amigo de Kiko Rivera y de Isabel Pantoja, no necesita hablar del clan Pantoja ni ser amigo de Jeff Bezos para convertirse en el personaje del verano.