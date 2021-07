Omar Montes: “En el clan Pantoja son todos unos seres de luz”

Gente

Se estará enterando ahora, pero el verano pasado me ofrecieron escribir su biografía. Reconozco que mi reacción fue: What? Y después de echar un vistazo a la persona detrás del personaje... ese señor requiere biografía, película e incluso estudio porque es capaz de reinventarse como ídolo musical e inventarse un lenguaje propio. Iluminati. ¿Cómo no lo va a petar en el Starlite Catalana Occidente de Marbella? Con ustedes, Omar Montes.

–¿El reggaetón es un estado de ánimo?

–El reggaetón es un estilo de vida mejor dicho.

–Numero 1 en Spotify, lo puede decir sin que se le mueva un pelo ¿o le tiemblan las canillas?

–Cuando empecé me puse esa meta, ser el número uno.

–¿Es usted más de joyas que de bisutería? ¿El oro golfi lo trabaja…?

–Yo soy de todo tipo de joyas, pero me gustan mucho las piedras volcánicas con resina de castor.

–Confiese. ¿Podría usted vivir sin lujos?

–¿Por qué si lo he hecho toda mi vida y sin problema? A veces, cuanto más tenemos, menos felices somos y menos cuenta nos damos de las cosas.

Omar Montes, en El Hormiguero

–Dígame, ¿dónde aparca su buga dorado?

–Tengo un garaje muy iluminati para que no le dé mucho el sol.

–¿Teme que algún día los colectivos feministas cuestionen las letras de sus canciones?

–Nunca he tenido problema con eso, ya que la mayoría de mis canciones son románticas y canto para las mujeres.

–2021 y usted a la cabeza de los hits del verano, es como decir que usted es la vacuna emocional, ¿no?

–Bueno soy una persona a la que le gusta sacar música en el momento adecuado y me gusta que con mi música hagan terapia de choque.

–¿Cómo consigue ser un malote y, al mismo tiempo, el yerno perfecto?

–En la vida hay que saber ser muchas cosas y saber cómo actuar y ser en cada momento.

–¿Se puede ser tan encantadoramente «naif» y al mismo tiempo una estrella de la música?

–¡Claro que sí! Eso va en cada persona... No todos pueden ser un ser de luz.

–¿Siempre quiso ser una estrella de la música/cine/tv? Cuénteme la estrategia de su éxito.

–No puedo decir la estrategia que luego la copian... La clave es ser humilde y saber de dónde vienes. La humildad es la llave que abre cualquier puerta.

Omar Montes.

–¿Qué se le sube más a la cabeza el éxito o el rebujito?

–El comerme un buen salmorejo me sube bastante.

–¿Qué le da a sus fans y sus fans a usted?

–Bueno yo intento cuidarlos y amarlos a todos y ellos me dan la inspiración por la cual yo fluyo y me guio.

–¿Con la imagen de quién forraba usted la carpeta del instituto?

–Pues con Leticia Sabater y Kimbembe.

–Cuénteme eso que escucha y que no le pega nada de nada.

–Cumbia ecuatoriana para los tiempos de antes.

–¿El clan Pantoja es como Falcon Crest pero con copla?

–Bueno, son unos seres de luz que los camelo y los quiero yo.

Omar Montes, Isabel Pantoja y Kiko Rivera juntos en el día de Navidad

–¿Se siente tentado por el cine? ¿Le gustaría que le llamara Pedro Almodóvar?

–Vienen cositas… Creo que tengo todo lo que hay que tener para hacer algún papel en cualquier película de él. Si lee esto, hago un llamamiento para que vea que estoy preparado.

–El último disco que ha comprado? ¿Por cierto, disco o CD?

–Cd y de Camarón.

–¿En la ducha canta canciones suyas o le da por las arias?

–Canto canciones de Chambao. Me gusta mucho.

–¿El Starlite Catalana Occidente es el Sanremo español? ¿Qué le da que no le da el festival Coachella?

–Starlite es un sitio bastante iluminati y para seres de luz, solo llevan gente muy top y estoy muy agradecido de estar allí y romperlo como se merece.

–Amanda Gris, mientras se apretaba un tintorro, decía: excepto beber, qué dificil me resulta todo. ¿Se apunta al plan con unos torreznos y unas birritas?

–Yo no bebo. Soy más de cine y de unas alcachofas con mi abuela.

–¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

–No me gustan las mentiras. Me gusta que me hagan la «querision» y la «abrasasion».

Omar Montes

–¿Usted ama o es de los que se deja querer?

–Yo amo dejándome querer.

–¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar?

–Tengo todos los conocimientos en este tipo de arte...

–Si su hijo le dice que quiere ser ejecutivo de cuentas, ¿usted qué le responde?

–Que ya vale con la broma.

–¿Ya tienen habitación sus abuelos en su mansión?

–Es lo que primero se hizo.

–Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

–Corconut Melisa.