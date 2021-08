Dani Fernández: “La fama me hizo ser peor persona”

Gente

Entrevista

Inmerso en su gira estival y en el que será su próximo disco, Dani Fernández (29) es uno de esos artistas a los que la pandemia ha reforzado. Pese a estar saboreando las mieles del éxito, sonando día y noche en la radio con éxitos como «Clima Tropical», no se olvida de sus orígenes en la «boyband» Auryn, que le lanzó a la fama con tan solo 18 años. Una década después es dueño de las riendas de su carrera musical y agota entradas, como ocurrió el pasado mes en El Patio de Mahou, que se ha convertido ya en el epicentro del ocio veraniego de Madrid.

–¿Qué es lo más «loco» que le ha traído la fama?

–Lo que menos me gusta es la importancia que se le da a la fama y el dinero. A veces veo por la calle la obsesión de ser conocido, de tener mucho dinero... yo estoy aquí porque me gusta, porque me levanto por las mañanas y digo «qué alegría que hoy voy a tocar en Madrid». Incluso yo me llegué a meter en esa «movida», he llegado a ser ambicioso y peor persona, pero he ido evolucionando y ahora me considero una persona más sana.

–Ahora que está en la cresta de la ola, ¿echa de menos tiempos pasados?

–Siempre se echan de menos los buenos tiempos y para mi Auryn ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero solo es añoranza, no volvería, no se me plantea en mi cabeza.

–Entonces, ¿no volvería a Auryn?

–No sé lo que pasará en un futuro, pero en mi cabeza no está para nada. Entiendo que haya gente que quiera y la pegunta siempre está ahí, pero Dani está en otras cosas. Ahora estoy tan completo emocional, sentimentalmente y musicalmente que para nada se me plantea en mi cabeza. Estoy viviendo ahora mismo un sueño y no me quiero despertar. Si aceptan cantaren español, a lo mejor... (risas) pero en mi cabeza no está, yo estoy muy contento así ahora mismo. Yo no reniego de ello, pero estoy en otra etapa, esto es como el Real Madrid y Sergio Ramos.

El grupo español Auryn

–¿Tiene relación con ellos?

–Sí, es cierto que no hay una relación estrechísima, pero porque ahora necesitamos encontrarnos cada uno. Ha pasado todavía muy poco tiempo como para poder tener ganas de estar todo el rato con ellos. Tenemos buena relación, pero no la que me gustaría por tema de agendas y demás.

–Estuvo en Eurojunior y casi llega a Eurovisión con Auryn, ¿todavía le ronda la idea en la cabeza?

–No, creo que para ir a Eurovisión tienes que estar muy metido en representar a España, dedicarle mucho tiempo... Además yo ya lo he vivido, necesito vivir experiencias nuevas. Tengo muchos compañeros que ya han ido, entonces es como si ya hubiera estado. Yo creo que mi cabeza ahora está en otras cosas. No sé el futuro que me deparará y no soy alguien que vaya a decir que no a nada, pero a corto y medio plazo no se me pasa por la cabeza. Que vaya a Eurovisión quien esté convencido de ello.

–En sus últimos temas, como ‘Clima Tropical’ o ‘Grace’, se aprecia cierta «luz» que antes no existía, ¿a qué se debe?

–En el disco anterior se juntó un poco todo. Estaba viviendo los peores momentos de mi vida, con una disolución inesperada, una ruptura con mi chica que llevaba mucho tiempo... y de repente me veo solo en ese momento. Una soledad grande en la que estaba muy perdido y no sabía dónde ir, y tuve la suerte de tener gente como Andrés Suárez, Funambulista y mi productor, Tato Latorre, que me han enseñado por dónde quería ir y me han abierto las puertas de este mundo mucho más musical, más creíble; y a partir de ahí empiezo a conectar con el Dani Fernández que estaba desde niño y no lo estaba encontrando. En lo musical me encuentro mejor y más seguro, aunque sigo arrastrando una inseguridad bastante grande, pero me siento mejor en lo personal también. Encontrar estabilidad emocional hace que tenga mucha más luz en este nuevo proyecto.

Dani Fernández en El Patio de Mahou

–En noviembre reeditó el disco ‘Incendios’ y le llamó ‘Incendios y cenizas’, ¿de dónde vienen esas cenizas?

–Incendios es por esas hogueras y llamas pasadas que luego dejan cenizas. Para mi las cenizas simbolizan lo bueno. Lo malo se fue, se evaporó, se quemó y las cenizas son esas sensaciones buenas que hacen que sigas creyendo. Es como el paso del tiempo, los momentos buenos con los que intento quedarme en mi cabeza. En mi vida ha habido, en la música al menos, más cenizas que incendios. Soy una persona que mira bastante atrás, sobre todo para ser agradecido y agradecer a la gente que me ha hecho estar aquí, así que por eso, de momento hay más cenizas que incendios, pero en cuanto salga el disco ya solo pensaremos en el presente.

–¿Qué nos puede contar de su nuevo disco del que habla?

–No tengo fecha de salida, pero si todo va bien serán 11 canciones. He tenido la suerte de trabajar con dos productores diferentes, Tato Latorre y Paco Salazar, y estoy muy contento con el resultado. Vamos a ir evolucionando con las letras y las guitarras porque quiero seguir anclándome en el pop-rock y ser fiel a lo que tengo en mi cabeza, a lo que he sido siempre. Me apetece hacer lo que salga de mí y no pensar en números ni en discos de oro ni nada, sino en evolución. Ser creíbles y mejores músicos.