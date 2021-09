Bigote Arrocet desmonta a María Teresa Campos: “Me fui y me despedí de ella”

Gente

Confesión

En su esperada reaparición en televisión, como concursante de “Secret Story”, Edmundo “Bigote” Arrocet aparecía nervioso tras dos años fuera de España. Un tiempo en el que ha desaparecido y en el que no ha vuelto a hablar con la que fuera su pareja, María Teresa Campos.

Bigote ha recordado que la última vez que se vieron fue «para mi cumpleaños, el 29 de noviembre, se cumplen los dos años».

«¿Te gustaría que Teresa te viera?», le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. «Sí, al igual que yo la veo a ella. Han sido muchos años de mucho cariño. Cuando estaba en Chile, hará como un mes y medio, salía en un montón de programas, salía en un medio de difusión nacional», respondía. «Cuando uno ha vivido con una persona tantos años y con tanto cariño, donde ha sido tan feliz, tiene una sensación bonita… Son casi seis años».

«¿Te fuiste de casa enamorado?», “disparaba” Jorge Javier. «No te lo sabría decir. Me unían muchas cosas muy bonitas. Ella es muy simpática, mucho más alegre que yo, buena para la chacota porque tiene ese carácter tan andaluz, que le sale todo tan simpático. El aburrido de la casa era yo».

«¿Por qué te fuiste?», quiso saber el presentador. «Cuando las cosas se acaban llega un momento en que se acaban y punto», contestaba el aludido para a continuación relatar cómo se produjo la ruptura. «Esa noche me entregaron un premio europeo de moda. Era mi cumpleaños, se celebró en mi casa, en el programa de Arús. Me dieron una torta, ella no bajó… Estaba mi hijo en la casa, en el jardín. Ya había hablado en la tarde con ella que yo me iba». El de Badalona insistía: «¿Por qué te fuiste de casa?». Bigote hablaba de manera tajante: «Nunca ha sido lo que se dice. Eso es lo que me duele enormemente. Nunca ha sido así. Me fui en la mañana y me despedí de ella. Y punto. Y el resto lo sabe Terelu lo sabe también. Creo que la única que no lo sabe es Carmencita».

Por primera vez, Bigote Arrocet se ha mostrado molesto ante lo que se ha dicho sobre él. «Lo que se ha dicho me duele. Tengo mucho dolor. Me duele decirlo, pero han pasado dos años. Se ha hablado tan mal de mí y se han dicho cosas que me han dolido, sobre todo a mis hijos… Eso (la ruptura) nunca fue así. Las cosas íntimas no se cuentan. Algún día hablaré con ella. No soy rencoroso. Ella sabe como soy, ella sabe las tres cosas mías. Lo que se ha dicho me duele porque se ha hablado muy mal de mí. Va siendo hora de que se me ponga en el lugar que se me corresponde. Nunca me iría de una relación de esa manera que se ha dicho», afirmaba.