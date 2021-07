Tiembla, María Teresa Campos: Bigote Arrocet vuelve con ganas de ‘guerra’

Gente

Regreso

Es la historia de nunca acabar. A finales del año 2019, Terelu Campos anunció en ‘Viva la vida’, a través de un comunicado escrito por la propia María Teresa Campos, que su madre y Bigote Arrocet habían roto su relación tras seis años juntos. Aunque al principio fue la periodista quien pidió discreción y respeto ante los duros momentos por los que estaba pasando, las primeras filtraciones sobre los detalles de la separación llegaron desde su círculo más íntimo. Poco después, fue ella misma quien desveló en ‘Sábado Deluxe’ que el humorista se marchó sin previo aviso y que le comunicó su despedida mediante un mensaje de texto, en una entrevista que no dejó en muy buen lugar al chileno.

Desde entonces, lo cierto es que Bigote Arrocet se ha mantenido en silencio y son muy contadas las ocasiones en las que se ha pronunciado públicamente, aunque nunca lo ha hecho sobre su ruptura con María Teresa Campos. Ahora, su sobrina Fiorella, la mujer que en los últimos meses ha señalado a las Campos por, según ella, no haber tratado bien a su tío mientras formó parte de la mediática familia, ha dejado caer que el cómico chileno podría estar a punto de contestar de una vez por todas a las acusaciones que la periodista y sus hijas han vertido sobre él. “Ya es hora de que él lo cuente”, ha sentenciado ante la prensa.

Bigote Arrocet y María Teresa Campos, en 'El cielo puede esperar', de Movistar+

Además, Fiorella se ha pronunciado sobre los rumores que últimamente han circulado sobre un posible regreso de Bigote Arrocet a España, y la mujer asegura que, de momento, entre los planes de futuro de su tío no se encuentra una vuelta a nuestro país. De contestar a María Teresa Campos, lo hará desde la distancia, vía entrevista o intervención telemática en un plató de televisión. Por lo visto, el cómico está disfrutando en su tierra natal de la tranquilidad que tanto añoraba durante su estancia en Madrid, pero no sería esta la única razón por la que se resiste a cruzar el charco. Según su sobrina, el exsuperviviente habría vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con María Teresa Campos.

“Está ilusionado y feliz”, cuenta Fiorella sobre el nuevo supuesto amor de Bigote Arrocet. Una noticia que podría no haber sentado del todo bien a María Teresa Campos, que no pierde la esperanza de rehacer su vida después de la abrupta marcha del chileno. De momento, la veterana presentadora no ha encontrado un hombre que ocupe el lugar de su ex, pero no anda falta de cariño. Sus hijas y demás seres queridos no se separan de ella, y además cuenta con todo el apoyo de los fans y seguidores que ha cosechado a lo largo de más de 40 años de exitosa carrera en los medios de comunicación.