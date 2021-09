Juan Peña, ingresado por Covid: “Estoy viviendo un infierno”

Gente

Preocupación

El cantante Juan Peña ha preocupado a sus seguidores de Instagram tras publicar una fotografía en la que se le puede ver con varios tubos y reposando en una cama de hospital. Una preocupante imagen que ha despertado el interés por su estado de salud y que el mismo protagonista ha querido aclarar para todos sus fans.

“Como veréis no es mi mejor fotografía, ni la subo para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación; lo hago para concienciar que por favor todos de una Pu… vez nos vacunemos porque si no esta maldita lacra no va a acabar jamás. Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho llamado COVID-19″, comienza explicando en Instagram.

“La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo cuando me he contagiado y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima de tu cuerpo y tus pulmones varías veces intentando aplastarte. Un volcán d fuego dentro de tu ser que te recorre de arriba a abajo y todo por el maldito virus. Si hubiese tenido las dos dosis de vacunas puestas los síntomas no hubiesen sido ni la mitad de la mitad, pero sólo tenía una dosis porque aún me quedaban unos días para la segunda. Mira que he sido precavido con mis PCR que me he hecho muchas para ir a cantar, mis test antígenos, los de saliva, los del bastoncillo, análisis de todo tipo…. pero cuando menos te lo espera y donde menos lo esperas te contagias y empiezas a vivir la peor de tus pesadillas”.

“Voy para adelante, gracias al equipo médico d la S.S. de Madrid, me atienden con mucho primor, atención y cariño pero aún me quedan días de espera, de pruebas y de recuperación; confío en que en breve estaré con la familia que es lo que más deseo y con vosotros muy prontito encima de un escenario, como es lógico he tenido que cancelar todo”, explica el cantante que agradece el ánimo y fuerza que le dan los suyos en este terrible momento por el que se encuentra pasando, “gracias por vuestros mensajes, sólo lo sabía mi gente más cercana, son ya muchos días en esta situación y no quería asustaros, estoy mucho mejor, pero sé que es la mejor manera de contar mi vivencia para tod@s”.

Con esta fotografía el cantante anima a sus más de 42.000 seguidores a vacunarse: “Los que aún no están vacunados de la primera o segunda dosis que lo haga ya; a mi me ha fastidiado los dos pulmones y rezo por ponerme fuerte, lo único que le pido a Dios. 𝗣𝗢𝗥 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥 𝗩𝗔𝗖Ú𝗡𝗘𝗡𝗦𝗘 porque aunque veáis en las noticias que el COVID ha bajado que así será, pero la planta de muchos hospitales están llenos, y como te contagies esto hay que vivirlo en las carnes cada uno para sentir esta maldita experiencia que no se la deseo ni al peor enemigo que exista. En unos días habrá acabado la pesadilla”.

Al igual que sus fans, desde aquí le deseamos una pronta recuperación.