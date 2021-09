Irene Rosales responde a los rumores de una nueva infidelidad de Kiko Rivera

Gente

Aclaración

Una nueva presunta infidelidad de Kiko Rivera podría hacer tambalear el matrimonio de Irene Rosales y el DJ. Alejada del foco mediático y de los platos desde hace varios meses, la colaboradora de televisión ha utilizado Instagram para lanzar un tranquilizador comunicado al respecto.

Sus seguidores se han mostrado preocupados desde que el pasado fin de semana surgieron los rumores de que Kiko había tenido una aventura con otra mujer. Sin embargo, su inactividad en las redes se debe nada más que al estrés de la vuelta al cole de sus hijas.

“Buenas familia. Sois muchos los que me estáis escribiendo y muchos los medios que estáis hablando de mi ‘desaparición’ en las redes y demás. Todo va de maravillas, pero este año mis dos princesas han necesitado más atención a la hora de ir al cole, ya que ha sido un cambio importante”, ha dicho en sus stories.

“Carlota pasa a infanta y Ana a primaria. He estado más liada a la hora de preparar la vuelta al cole y los nuevos horarios. Así que no alarmaros que no hay nada de que preocuparse. Nada más tenga un poco más de tiempo, vuelvo a daros el coñazo”, ha zanjado.