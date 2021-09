Nieves Álvarez, la reina de la moda española

Gente

Sobre la pasarela pueden desfilar Bad Gyall y Omar Montes, como vimos el jueves con Andrés Sardá y Ágatha Ruiz de la Prada, respectivamente, pero cuando pone un pie allí Nieves Álvarez, se hace el silencio y, si hace falta, la pasarela tiembla en señal de respeto. Ayer fue la firma Lola Casademunt by Maite la que contó con una de las modelos más importantes de nuestra historia para cerrar su desfile. Con motivo de la ocasión convirtió a la actual presentadora de «Flash Moda» en una auténtica diosa con un vestido en color bronce, un generoso escote y una apertura en la pierna aún más generosa que destacaba la silueta de la top.

El resto de la colección nos dejaba soñar con Versalles y sus jardines de formas geométricas, que se adivinaban en algunos detalles de las propuestas que planteó esta firma. La gama cromática, con rosas y verdes, le ponían un toque de frescura y color a una propuesta actual, comercial y decididamente femenina.

Hay que decir, eso sí, que esta no ha sido la única aparición de Nieves Álvarez en la semana de la moda. El martes el Hotel Wellington acogía el desfile de The Extreme Collection, donde se pudo ver la colaboración de la modelo con la firma. En esta ocasión, Nieves se ponía «el traje» de diseñadora para presentar una pequeña colección de ocho looks donde destacaban las chaquetas de corte militar y abrigos más «salvajes», en los que se adivinaba el versátil estilo de la presentadora, que va desde una elegante, entallada y depurada guerrera roja a un amplio, tribal y sensual abrigo multicolor. ¿Cuál es su secreto para hacer tantas cosas y hacerlas todas bien? Sí, a nosotros también nos gustaría saberlo.

Otro que también sabe hacer muy bien su trabajo es Roberto Torretta. El diseñador presentó una colección que volvió a demostrar por qué está considerado uno de los maestros de la MBFWM. La paleta cromática, en verdes, malvas y estampados florales, resultaba optimista y muy coherente. Por su parte, entre sus siluetas –relajadas, con estudiados cut outs y detalles plisados– destacan sobre todo unos vestidos cortos que parecían reivindicar los alegres años 20. El creador argentino jugaba con los volúmenes de mangas y espaldas, y conseguía volver a replantear la sastrería femenina con amplias chaquetas que combinó con propuestas más informales. Torretta no suele arriesgar en la puesta en escena, prefiere centrar toda la atención en su trabajo y es que, cuando está bien hecho, poco más se necesita.

El que sí suele sorprender con sus escenarios es Hannibal Laguna y esta vez no defraudó: el diseñador acompañó su colección con sus primeras nueve esculturas que forman parte de un proyecto que pretende que se vea en otras partes del mundo. Pero, centrándonos en la ropa, después de dos colecciones «de pandemia», en las que el color se hizo muy fuerte en su trabajo, Laguna vuelve al negro: «Para mí es el color de la normalidad», aseguró ayer en Ifema. «Después de las anteriores colecciones necesitaba regresar a un color que me ha acompañado desde el principio. Es el más utilizado por nuestras clientas y en un momento en el que hay que potenciar la presencia online y acaparar las miradas de otros mercados nos parecía una apuesta interesante». Lo cierto es que el suyo no es un negro total: juega con transparencias y falsas transparencias, y así como con detalles en pedrería que le aportan brillo y enriquecen todavía más su propuesta.

Inspiración Art Deco

Otra que también se inspiró en el arte fue Dolores Cortés. La diseñadora abría la jornada con una colección inspirada en Josephine Baker y el Art Deco. ¿Cómo se lleva eso a la pasarela? Lo cierto es que lo suyo fue toda una lección de buen gusto, creando trajes de baño que resultaban espectaculares por sus coloristas estampados que recuerdan a las culturas mesopotámica y egipcia. Las cuentas de madera, además, le añadían un toque artesanal que culminaban una brillante apuesta por elevar el traje de baño a un «must have» de la moda.

Y si presentar una colección es un trabajo estresante, imagínense presentar dos. Es el caso de Jorge Vázquez, que si el miércoles conquistaba el Mandarin Oriental Ritz Madrid, ayer hacía lo propio con Pertegaz. Lo cierto es que la manera en la que el diseñador está recuperando los archivos de la emblemática casa de costura es un acierto que cuenta, además, con el beneplácito de la Reina Letizia. Vázquez viajó a los setenta, un momento donde el color se impone en la casa y donde imperan los estampados étnicos, las siluetas alargadas y la sastrería.

El último desfile del viernes fue toda una celebración: Teresa Helbig cumplía 25 años en la moda. Con «One Upon in Los Angeles», la catalana volvía la vista atrás a todas las mujeres que le inspiraron para crear una de las firmas más preciosistas de nuestro país y en la que el sexy siempre es bienvenido. La rafia, el terciopelo o las escamas metálicas se han convertido ya en parte de su lenguaje, como lo son los vestidos cortos, las estrellas o los bordados.