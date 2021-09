Kiko Rivera se acerca al Clan Pantoja por la salud de su abuela

Gente

Ingresada

Kiko Rivera se ha mostrado muy preocupado por el estado de salud de su abuela, quien fue ingresada de urgencia el pasado viernes en un hospital de Sevilla. Según él mismo ha confesado en su perfil de Instagram está “angustiado” ya que el no tiene ningún tipo de contacto con su familia y se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación ya que “nadie se ha puesto en contacto conmigo”.

“Ya sabéis que no me hablo con mi familia”, ha recordado en un story subido a Instagram. “Tanto mi prima como yo nos hemos enterado como todos vosotros, ayer lo estuve hablando con ella”, reconoce. “Me tiene un poco angustiado, fuera de tonterías, y no sé muy bien cómo actuar”, confiesa Kiko sobre la difícil situación que se plantea en estos momentos y que le está afectando de verdad.

“Vamos a ver si nos podemos enterar de alguna manera más certera, aunque parece ser que la cosa está como está... No sé qué deciros chicos, es una situación muy extraña”, finaliza el video antes de continuar hablar de sus proyectos profesionales.

Isabel Pantoja y su madre doña Ana FOTO: Gtres

El hijo de Isabel Pantoja siente ha sentido adoración por su abuela materna. “No existe un cariño tan puro y verdadero como el de una abuela”, le dedicaba hace unos meses en Instagram para felicitar a la matriarca del clan Pantoja por su cumpleaños, además de destacar que siempre ha estado “tirando de todo y todos”.