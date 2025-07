Nada con sifón: Noelia, vuelve porfa

Leo: «Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, declaró en la Audiencia Nacional que no le gustaba la forma de dirigirse a ella de Koldo: le llamaba “bonita”, y además le mintió». No se sabe si le dolió más las mentiras o que la llamara bonita. Dese con un canto en los dientes, Isabel, de que Koldo no la aconsejara posturas idóneas para mostrar el culo o una teta. Confieso que bonita, lo que se dice bonita extra, no me lo parece usted. Por las fotos que contemplo, está mejor de piernas que de cara, pero quizá eso pueda deberse al gesto de cabreo, nada favorecedor, que todo dios tiene cuando un juez te cita en la Audiencia a declarar como imputada en un nada bonito caso de corrupción, esa cara de «qué hace una chica como yo en un sitio como este».

Koldo es especialista, ahora se sabe, en asesorar poses sexys y trasparencias pezoneras a las señoritas de compañía. Tras el «caso Núñez», está en duda el criterio de Feijóo para elegir vicesecretarias. Quizá ocurrió que Feijóo, un Núñez, vio en Noelia, una Núñez, algo así como una hija política, una JASP (Joven Aunque Sobradamente Preparada) de cara bonita. La Yoli, que no es bonita pero luce bonito, ha dicho que esto de los títulos académicos es una cosa más bien clasista: a ella le gustaría ver de ministra a una señora de la limpieza. Ideal en estos tiempos fangosos.

La dimisión de Noelia es una gran pérdida política. Ya había aprendido a decir, en el más depurado estilo del Apolo de la Moncloa, que ella no falseó nada: «simplemente fue un error de redacción», y que eso de que ha mentido «es una valoración absolutamente subjetiva». Un valor así no es nada frecuente, capaz de explicar pilladas sin sonrojo y con firmeza. Qué gran portavoz sería. Vuelve, Noelia.