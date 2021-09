Anabel Alonso, la actriz «twitstar»: “No es posible gustar a todo el mundo”

Gente

Anabel Alonso es uno de esos rostros del mundo de la interpretación que no necesitan descripción. Su exitosa trayectoria profesional la avala, y en lo personal es una de esas personas que vale la pena conocer. Auténtica y trabajadora a partes iguales, la actriz de «Amar es Para Siempre» habla con LA RAZÓN de sus proyectos, de su faceta como madre, de sus polémicas en redes sociales y de sus valores (que son muchos). Ah, y también de política. Pasen y lean.

–¿Cómo está? Ahora que ya ha vuelto la rutina y a la serie «Amar es para siempre».

–Pues muy contenta. Lo bueno que tiene esta serie es que en cada nueva temporada cambian muchas cosas. Cambia casi todo el reparto, hay nuevas tramas y es como empezar una serie nueva. Para mí es muy estimulante porque es una ficción diaria que es muy viva.

–Lleva siete años en la serie y no debe ser fácil mantenerse durante tanto tiempo en lo más alto cuando las cosas cambian continuamente.

–Yo siempre resalto el trabajo del equipo. A nosotros se nos ve, pero el trabajo que hay de guion, producción o realización es impecable. Sacar adelante cincuenta minutos de guion cada día es brutal. Creo que nunca se les valorará lo suficiente.

–¿Tiene más proyectos aparte de la serie?

–Al teatro ahora mismo no me puedo vincular porque hago una serie diaria. Ahora que voy cumpliendo años y que soy madre, quiero estar con el enano y con la familia y dedicarles tiempo. Las prioridades también son otras, y aunque me guste mi trabajo porque es mi vocación, ahí está mi hijo, y quiero pasar tiempo con él.

–¿Considera que está en su mejor momento?

–Estoy en una etapa inesperada, porque la maternidad era algo con lo que no contaba. Si no llego a tener a mi hijo trabajaría y viajaría más, pero ahora mi vida ha cambiado y me dedico a hacer castillos de arenas en la playa (risas), pero sí, es una de las mejores etapas.

–¿Le ha molestado que la prensa del corazón se interese por su vida personal?

–Pues no, porque conmigo siempre han sido educados y no me han hecho preguntas invasivas. Además, el hecho de dar repercusión a un matrimonio igualitario que hemos tenido un hijo y dar visibilidad a que todos somos iguales, pues hace que resulte menos extraño para la gente y que pueda ayudar. Es lo mismo, con los mismos derechos, los mismos problemas, preocupaciones e ilusiones.

–¿Qué tiene Anabel Alonso que despierta ovaciones y críticas a partes iguales?

–Yo creo que la honestidad o la claridad con la que me expreso. Una siempre quiere gustarle a todo el mundo. Eso no es posible y no le vas a caer bien a todo el mundo. Yo soy consecuente y esto es lo que hay, para bien o para mal. A mí me gusta la gente que va de cara y que se enfrenta, pero las personas que van de tibias... no me fío.

–Bueno, yo en Twitter le sigo y soy su fan...

–Yo siempre intento hacer y decir las cosas lo mejor posible, aunque siempre hay alguien que se siente ofendido. Doy mi opinión de la manera más sosegada, pero está el ambiente crispado. La gente se escuda en el anonimato y se vuelve loca pero yo voy a cara descubierta.

–¿No le llega a afectar su exposición en redes? Cada vez se habla más de la importancia de la salud mental y la relación que esta tiene con internet.

–Pues al que vea que le afecta, que no coja el móvil. Nunca me ha llegado a pasar nada más allá de las redes ni he sufrido ninguna agresión por la calle, pero yo las redes las doy la importancia justa. A veces intercambio mensajes con algunos políticos y no entiendo esos comportamientos «poligoneros», cuando son representantes de los ciudadanos.

–Su última polémica fue hace tan solo unos días, por el tema de la erupción del volcán en La Palma.

–Eso fue totalmente falso. A mí es que hay cosas que hoy en día se me siguen escapando, pero como hay gente para todo... No se sustenta nada de lo que dicen y es un odio muy gratuito.

–No sé si preguntarle más por política...

–Pregúntame y ya vemos por dónde salimos.

–Imagino que vio el vídeo en el que Macarena Olona contesta de forma desafortunada a una periodista hace unos días.

–No me parece a mí que una diputada se deba enfrentar así a la prensa solo por el hecho de querer transmitir información a los ciudadanos. No me parece de recibo ese comportamiento. Igual es que no se les debería preguntar, ya verás cómo ellos luego buscan a los periodistas para tener repercusión. No se puede tratar así a alguien que está desempeñando su trabajo.

–¿Tendría claro a quién votar si se convocasen elecciones a día de hoy?

–Sí lo tengo claro, pero no te lo voy a decir (risas).

–¿Y lo que no votaría nunca?

–Eso lo tengo más claro todavía. Nunca votaría a un partido que vaya en contra de los derechos de las personas, sean del colectivo LGTBI, o inmigrantes, o de quien sea. El que no respete los derechos de todos no va conmigo.

–¿Alguna vez se ha puesto en contacto con usted algún partido para hacer de imagen?

–Yo puedo tener mi ideología, pero para ponerte en un meeting, por ejemplo, ahí tienes que estar muy muy convencido de ello. En este país luego todo te pasa factura, y puedo pensar una cosa y no estar de acuerdo en otras. Todos evolucionamos y cambiamos de pensamiento, por eso yo nunca me afiliaré a un partido. Yo no soy incondicional.