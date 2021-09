Hiba Abouk, embarazada de su segundo hijo

Gente

¡Enhorabuena!

La actriz Hiba Abouk ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián el cortometraje Manos Libres, del director Kike Maíllo. Vestida con una original camisa XXL escondía que está embarazada de su segundo hijo.

Sin embargo, sobre la alfombra roja no pudo esconderlo. Ante los fotógrafos posó con un ceñido vestido negro que no dejaba lugar a dudas.

La actriz Hiba Abouk, en la alfombra roja para la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a 25 de septiembre de 2021, en San Sebastián, Euskadi (España).

La actriz de “Madre” mantiene una relación con el futbolista Achraf Hakimi, padre de su primer hijo. .“No lo puedo evitar. Estoy enamoradísima. Es un amor inexpresable, me explota el pecho de amor a diario, no me cabe más amor y, aun así, sigue creciendo. Es pura magia esto de la maternidad”, decía en una entrevista en ¡Hola! sobre su hijo Amín que ya ha cumplido un añito.