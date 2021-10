Pablo Iglesias, sobre su vida sexual: “Soy un monje de clausura”

Gente

El ex líder de podemos Pablo Iglesias ha participado en una entrevista en el programa La Pizarra que se emite desde Argentina por Internet y allí ha confesado aspectos íntimos de su vida. “Han dicho muchísimas cosas de mí de las que me he reído”, ha comenzado diciendo Iglesias. “A mí siempre la ultraderecha me ha atribuido ser como muy ligón pero… ¡si soy un monje de clausura!, ¡qué enorme injusticia!”, ha añadido entre risas Iglesias.

“Con la cantidad de golfos que hay por ahí, que yo conozco con nombres y apellidos, en mi partido y en otros partidos… que a mí se me haya construido ese mito siempre me ha hecho gracia. Yo el sexto mandamiento (‘No cometerás actos impuros’) lo cumplo a rajatabla. No soy un ligón”, bromeó.

Con respecto a su vida con su pareja Irene Montero, Iglesias ha asegurado que tienen “muy repartidas las tareas domésticas”. Según él mismo ha contado, él se encarga de hacer las comidas y de recoger los juguetes de sus tres hijos. “Lo que menos me gusta hacer, me molesta enormemente recoger los juguetes de mis hijos. Es una tarea como muy poco duradera. Es estar recogiendo y, mientras estás recogiendo, los están tirando otra vez. Es ir detrás de ellos todo el rato y eso me desespera. Casi prefiero que lo tiren todo y ya al final, después de acostarles, recogerlo”