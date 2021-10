Isa confiesa las lágrimas de Pantoja al saber que sus hijos iban a Cantora

Gente

Confesión

Tras la boda de su prima Anabel y del fallecimiento de su “yaya” Ana, Isa Pantoja ha acudido a “El programa de Ana Rosa” donde se ha pronunciado sobre todos los rumores que se han generado.

Isa, ante las críticas que ha recibido Anabel, ha dejado claro que “mi madre le dijo que tenía que seguir adelante con su boda, que luego fuera a Cantora, que no se podía hacer nada por la yaya y que la iban a incinerar”. Además, la cantante le resaltó que “es lo que la yaya habría querido”.

Isa Pantoja y Asraf Beno, dos de los invitados más esperados FOTO: GEN GTRES

La hermana de Kiko Rivera ha relatado cómo recibió la noticia del fallecimiento de doña Ana: “Recién aterrizada en Lanzarote, se me cortó el cuerpo, no sabía qué hacer porque tenía que estar con mi madre y me sentía superlejos. Me sentía super mal, es verdad que mi abuela estaba enferma, pero no quita que mi madre sufra y ese dolor que tenía, me sentí mal porque estaba sola, no estaban ni sus hijos ni Anabel”.

Una vez en Canarias, deciden si ir o no a Cantora. “Me dicen que Anabel va allí sí o sí, pero que vaya a La Graciosa primero. Mi hermano decía que iba a sacar los billetes y que él quería ir allí, así que decidimos sacar los billetes”.

Cuando Isa se entera de la noticia contacta con su madre: “Le escribo y la llamo, no lo coge. Desde que aterrizo no tengo contacto con mi madre ni Anabel. Llego a La Graciosa y en ese tiempo no sé si mi hermano ha hablado con Anabel...”.

En cuanto al enfado de Kiko Rivera con su prima, Isa es clara: “Yo le dije a Anabel que iba a Cantora y ella me contestó ‘muy bien, le va a dar una alegría tremenda a tu madre”.