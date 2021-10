¿Cuál es la traición imperdonable de Anabel Pantoja a Kiko Rivera?

Gente

Ha sido una de las bodas del año, pero días después el enlace entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez, sigue cosechando críticas por parte de sus compañeros de programa. Por un lado está Paz Padilla, que se atrevió a pronunciarse al respecto asegurando que ella no celebraría la boda si fuera la protagonista dada la reciente muerte de su abuela doña Ana. Por el otro está su defensora acérrima Belén Esteban, que no para de repetir que fue una boda “maravillosa” y no tiene reparos en enfrentarse a las críticas de los compañeros de ‘Sálvame’.

Pero por si esto fuera poco, una nueva polémica entre la familia Pantoja rodea esta fecha especial. El mismo día de su boda Anabel se enteraba de que el marido de Irene Rosales había dejado de seguirla en Instagram por una supuesta traición que habría dolido tanto a Kiko como para romper para siempre con su prima en mitad de su boda. Una traición de la que el Dj se habría enterado en su reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora tras la muerte de su abuela, que cambiaría las cosas en la mediática familia para siempre.

Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez. FOTO: gtres GTRES

Una amarga polémica

A pesar de que todavía no se conocen demasiados detalles de los motivos que han llevado a Kiko a declarar a Anabel persona ‘non grata’, sí se ha especulado con que la influencer habría intentado ‘malmeter’ en la maltrecha relación entre el Dj e Isabel Pantoja, asegurando que su primo no era bien recibido en Cantora cuando la tonadillera sí habría confesado sus deseos de hablar con su hijo y arreglar de una vez por todas sus conflictos.

Protagonista de una amarga polémica que ha ensombrecido su boda, Anabel abandonaba este domingo La Graciosa para poner rumbo a Lanzarote y de ahí a su casa, intentando retomar la normalidad después de unos días en los que ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones y en los que, además de perder a su abuela, ha ‘perdido’ a Kiko Rivera e Irene Rosales, aunque ha confesado que no sabe por qué.

Mientras se rumorea que Kiko ha concedido una exclusiva para desvelar cuál es la traición imperdonable cometida por su prima - que tendría que ver con Isabel Pantoja - Irene Rosales continúa con su día a día, centrada en sus hijas y sin ganas de hablar de la ruptura de su marido con Anabel.