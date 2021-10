Anabel e Isa Pantoja; la oportuna enfermedad que les aqueja desde la boda

Reposo

A la polémica que se ha generado tras el plantón de Kiko Rivera y su esposa, Irene Rosales, a la boda de Anabel Pantoja y que ha dinamitado las relaciones entre los miembros más jóvenes del clan Pantoja, se suma ahora las consecuencias que ha tenido la celebración en el estado de salud de la novia y su prima Isa. Ambas han querido compartir con sus seguidores cómo se encuentran y cuál es la enfermedad que les aqueja.

Con la intención de tranquilizar a sus fans y evitar que una nueva polémica empañe la celebración del enlace entre Anabel Pantoja y Omar, la primera en hacer público que se encontraba enferma fue la flamante y doliente novia. Anabel subía, ayer por la tarde, a su Instagram una imagen en el hospital. Ya de madrugada, al ver la cantidad de personas que se preocupaban por ella, aclaraba que “No es nada grave, placas en la garganta y mal cuerpo”. La sobrina de Isabel Pantoja confesaba que le han mandado “antibióticos y reposo. Y a poder ser, no hablar”.

Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez. FOTO: gtres GTRES

Por si fuera poco, horas después, era su prima Isa Pi la que también se pronunciaba sobre su estado de salud en un vídeo que compartía con sus seguidores. “Llevo dos días, concretamente los que han pasado desde la boda, con dolor de garganta, porque estoy mala...”. Son secuelas de habérmelo pasado muy muy bien en la boda de Anabel”. La hija de Isabel aclaraba el motivo por el que se encontraba así: “no es por cantar ni nada de eso, es por el frío.”

Belén Esteban también acabó afónica tras la fiesta en La Graciosa

Otras de las invitadas a la boda, Belén Esteban, también acabó afónica como ellas aunque no llegó a tener fiebre. Lo dio todo en la fiesta, cantando y animando a los invitados cada vez que decaía el ambiente, pero eso no le ha impedido, como a Isa y Anabel, hablar en los programas en los que suele colaborar. La ex de Jesulín de Ubrique, llegó a tiempo para participar en Sábado Deluxe y fue una de las protagonistas del programa en el que se analizó todo lo ocurrido en la polémica celebración. A pesar de la evidente afonía, Belén tuvo especial protagonismo en plató, ya que fue la única colaboradora que acudió a La Graciosa para ver de blanco a la sobrina de Isabel Pantoja.

Así ha sido la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez FOTO: Gtres

Anabel e Isa Pi tienen excusa para no hablar en unos días, algo que, dada la incómoda situación que vive la familia tras la muerte de Doña Ana, no deja de ser una bendición. Mañana ocuparán las portadas de las revistas del corazón varios miembros de la familia Pantoja. Además de la exclusiva de la recién casada, algunas fuentes cercanas a Kiko Rivera, aseguran que el dj también hará caja para hablar de las últimas polémicas . ¿Serán ellos los únicos del clan en rentabilizar los últimos acontecimientos familiares?.