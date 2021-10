Rocío Carrasco no se arredra ante la demanda de Gloria Camila

Gente

Me lo cuenta una persona cercana a Rocío Carrasco: “La demanda que le ha puesto su hermana Gloria Camila no arredra a Rocío. Ella sigue adelante con sus planes iniciales y contará su verdad en las nuevas entregas de su documental. Además, está convencida de que la emisión no se retrasará y que veremos “En el nombre de Rocío” este mismo otoño, y no se aplazará hasta el invierno. Ni tiene miedo a las consecuencias que puedan derivar de sus palabras ni se deja amedrentar por las posibles respuestas familiares. Ella sabe que levantará polémicas, pero también que lo que cuenta se atiene a la realidad que ella ha vivido”.

Carlota Corredera y Rocío Carrasco

Queda por ver si la información que saque de los presuntos diarios de su madre está sesgada a su favor, para dejar en mal lugar a su familia materna, con la que prácticamente no tiene relación desde poco después de la muerte de”la más grande”. Esto es lo que temen Ortega Cano, su hija Gloria y los Mohedano. si las,primeras entregas del docudrama ya fueron explosivas, ahora se esperan polémicas similares que no dejarán indiferente a nadie.