Ortega Cano respira tranquilo al enterarse del retraso del docudrama de Rocío Carrasco

El diestro se teme lo peor: que salgan a la luz episodios como los de Rocío Jurado pidiendo a los paparazzis que siguieran sus pasos en sus presuntas escapadas nocturnas. O las discusiones matrimoniales desconocidas para el gran público. José Ortega Cano respira tranquilo tras enterarse del retraso de la emisión en Telecinco de la segunda parte del docudrama de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco, Fidel Albiac,José Ortega Cano durante la presentación del sello conmemorativo de " Rocío Jurado en Madrid 22/04/2016 FOTO: La Razón (Custom Credit) ©GTRESONLINE

El veterano torero está detrás de la demanda interpuesta por su hija Gloria Camila contra su hermana Rociito, y, según nos cuenta una fuente cercana a la familia Ortega, “no piensa parar hasta conseguir que el documental se guarde en un cajón. No está dispuesto a que salgan a la luz episodios tan personales que solamente le interesan a sus protagonistas. Hoy, más que nunca, José se siente más distanciado de Rocío Carrasco. No entiende por que esa mujer intenta hacer tanto daño. El siempre se mantuvo al margen de las rencillas familiares, nunca le buscó las cosquillas a la hija mayor de su esposa. Además, su salid está debilitada con tanto desasosiego. No se merece el trato que le está dando esa mujer…”