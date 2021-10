Bertín Osborne, contra el Papa Francisco: “No le puedo ni ver, es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces”

Gente

Polémica

Ayer el cantante y presentador Bertín Osborne acudió a Telemadrid para promocionar su nuevo programa en la cadena “El show de Bertín” que se emitirá a partir del próximo martes. En su visita a “Bueno Días Madrid”, Osborne no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión sobre el Santo Pontífice.

“Es un programa que es un cachondeo, que no tiene guión, entonces cada día pasan cosas que no están previstas. Y la bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas. Yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Salgo y digo, chicos vamos a empezar y eso es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé qué va a venir”, comenzaría explicando el presentador sobre su nuevo espacio.

En #BuenodDiasTM @BertinOsborne : “ Al Papa no lo invitaría nunca , no lo puedo ni ver, es un bocazas” #Momentazo pic.twitter.com/gS1MxxbQzh — TVMASPI (@sebas_maspons) October 6, 2021

“Yo me lo paso fenomenal porque no hay nada mejor que te digan: Sal y haz lo que quieras”, añadía mientras recordaba el paso por el programa de Los Morancos, Paz Padilla, Joaquín... Sería entonces cuando Ricardo Altable le cortaba: “Pensé que ibas a decir al Papa Francisco”.

La reacción de Bertín Osborne no se ha hecho esperar. “No me jodas, ni matao. Vamos yo no le pienso invitar osea que no va a venir. No lo puedo ni ver. Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa”, insistía.

En su defensa salió Carmen Lomana que afirmó estár “totalmente de acuerdo”. “Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle”, continuaba Bertín sin pelos en la lengua.