Dulceida y Alba Paul anuncian su ruptura definitiva: “Habrá una parte de mi en ti”

Gente

Ruptura

Después de siete años juntas, este verano la pareja de influencers más aclamada de nuestro país, decidía tomarse un tiempo en su relación. Una decisión que anunciaron a través de las redes sociales y que dejó helados a sus seguidores. Hoy, los followers de Aida Domenech y Alba Paul han recibido la noticia que jamás esperaban leer: las influencers han decidido emprender caminos por separado y han anunciado su ruptura definitiva.

“Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película . Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos. ✨ Gracias por acompañarnos siempre y por querernos bien ✨ Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre. Gracias 🐸 por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas”, escribía Dulceida en un post.

Por su parte, Alba hacía lo mismo en su cuenta oficial de Instagram: “La gente que me conoce de verdad, sabe lo difícil que es, para mí, hacer esto. Puedo mostrar todas mis emociones, pero las tristes, las que duelen, las guardo para mí y para los míos. Aun así, es cierto que hemos compartido nuestra historia de amor con todos vosotros desde el principio y que la habéis hecho incluso más bonita. Siento que ha podido ayudar a much@s a vivir las suyas, y eso me hace feliz. Realmente puedo decir que es de las situaciones más difíciles que he tenido que vivir, lo hemos pasado muy mal, hemos intentado luchar, pero a veces no es suficiente y hay que saber hasta donde uno puede llegar y dejar que cada cual siga su camino. Este amor ha sido de verdad, para mí el más bonito, de película. Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño. Realmente escribo esto, porque nos habéis acompañado siempre y lo mínimo que podemos hacer, es deciros que este capítulo se acaba aquí, con dolor pero queriéndonos de la mejor manera. Os dejo unas palabras de Roy Galán que no pueden definir mejor mis sentimientos. Gracias a todos y sobre todo a ti 💃🏻 por todos estos años ♾”El amor después del amor existe. Ese que dice gracias por lo compartido. Por colocar tu cuerpo al lado del mío. Gracias por todo lo que me has hecho sentir y que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Habrá una Parte de Ti en mí. En el brillo de mis ojos, en el Tono de mi Voz, en la forma en la que digo no, en esta arruga y aquel pensamiento. Ahí. En mi libertad. Tú siempre vivirás”.