Los seguidores de Dulceida “exigen” explicaciones sobre su ruptura con Alba Paul

Gente

YouTube

Después de tomarse el verano como una época “detox” de las redes sociales, Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha vuelto a retomar su canal de YouTube. “Vuelvo y os abro mi corazón, toda la verdad”, así es como ha apodado la influencer al primer vídeo tras este breve descanso que ha durado tres semanas, tras vivir uno de los peores años de su vida al fallecer su abuela y romper su relación con Alba Paul. “Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme”, aseguraba en aquel momento.

A su regreso a las redes sociales, Dulceida asegura que “ha vuelto esa positividad que me caracteriza”, y es que confiesa que se encuentra mejor pero no en su plenitud. En el vídeo, la influencer relata esta necesidad por parar y desconectar de las redes sociales para conectarse consigo misma y el mundo real.

Pero la petición unánime de sus seguidores es conocer qué ha pasado con Alba Paul, la que era su pareja, después de siete años juntas. Una relación que decidieron aparcar este verano para sorpresa de sus fans que todavía no dan crédito a este hecho y piden explicaciones a ambas sobre lo ocurrido. Pero Dulceida lo tiene claro y por el momento no está dispuesta a hablar sobre ello: “Contaré todo, pero cuando me sienta capaz. No me exijáis, que eso está feo”.

Y es que como ella bien dice en el pie del vídeo, seguramente sus ‘followers’ no esperaban encontrar este tipo de vídeo y sí uno en el que relatara su ruptura con la también influencer. “Sé que muchos buscabais otra cosa en este vídeo pero quiero que entendáis que hay ciertas cosas que no puedo contar porque ni yo misma sé en qué punto estoy, y que hay asuntos que prefiero dejar para la intimidad. Ya sabéis que pase lo que pase siempre seré sincera con vosotros”, aclara.

Por el momento, los fans de Aida Domenech tendrán que conformarse con celebrar la vuelta a las redes sociales de su influencer favorita. “¡No estoy al 100% pero lo estaré! La salud mental es lo primero y ahora toca cuidarse, solo es cuestión de tiempo que vuelva la felicidad”.