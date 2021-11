Esta es la “actuación” de Vicky Martin Berrocal que te dejará sin palabras

Gente

En 2016 descubrimos un talento oculto de la diseñadora gracias al programa de Telecinco ‘Levántate All Stars’, en el participó junto a María Toledo. Y aunque la pareja no ganó descubrimos una nueva faceta desconocida hasta el momento de Vicky Martín Berrocal. Y es que su voz, ronca y peculiar, no pasa desapercibida y haciendo gala de este talento innato, la empresaria ha vuelto a deleitarnos a través de las redes sociales con una de sus “últimas actuaciones”, como ella misma asegura.

“Es inevitable… Disculpen las molestias, ¡pero es que hay veces que no puedo evitarlo! Bueno, ni puedo ni quiero. De pequeña me enseñaron algo… haz lo que te de la gana pero sé feliz… ¡pues en práctica lo pongo! Os la dedico”, escribe Vicky Martín Berrocal en Instagram junto a un vídeo que ha conseguido dejarnos sin palabras, y es que, tal y como ella misma asegura, cantar le hace feliz.

El vídeo ha conseguido viralizarse en cuestión de horas y ha alcanzado ya los casi 17.000 me gustas y más de 168.000 reproducciones. Entre los comentarios de sus seguidores, destacan algunos como los de Falete, Boris Izaguirre, Bibiana Fernández o Ana Millán, que alaban el talento de la diseñadora.