VICKY MARTÍN BERROCAL se acaba de pasar el juego de las tendencias en modo JEFAZA con este vestido largo de piel de Massimo Dutti

No se puede ser más jefaza de la moda que Vicky Martín Berrocal. No tenemos ninguna duda. Y por eso la diseñadora sevillana es una de nuestras españolas mejor vestidas cada año y este 2021 no tenemos dudas que será una de las primeras de nuestra lista. Y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar marcándose este lookazo con el que se ha pasado el juego de la moda y de las tendencias.

Vicky Martín Berrocal ha apostado por una de las tendencias clave de este otoño, la piel o el efecto piel. Y ella lo ha hecho con la nueva colección de Massimo Dutti que es pura elegancia y glamour. Pero no lo ha hecho con un pantalón o una blazer de piel como estamos acostumbrados, si no con este vestido largo de piel que no le puede sentar mejor.

Se trata de este vestido de corte femenino y sofisticado reinventado en un acabado de tendencia: el leather effect. Confeccionado en piel ovina con corte evasé y cuello redondo. ¡Nos acabamos de enamorar!

Vestido largo piel napa Limited Edition (299€)

Vestido piel. FOTO: Massimo Dutti

