Ana Guerra da la cara y responde al vecino que se queja de su música

Ana Guerra se ha visto envuelta estos días en una polémica a consecuencia de las numerosas horas de ensayo que pasa tocando el piano. Aunque su música pueda resultar celestial para muchos, la cantante se ha encontrado con un vecino que se ha quejado públicamente de escuchar sus temas a todas las horas del día, señalando que le molesta para trabajar y dormir. “Me encanta Ana Guerra, le deseo muy éxito, pero quiero escucharla cuando yo quiera, no siempre”, decía Jalal Maher en ‘Sálvame’.

La controversia se viene arrastrando durante días, hasta que por fin la canaria se ha decidido a dar un paso al frente y ha respondido para defenderse.

Ana Guerra aceptó amablemente hablar con un equipo de ‘Ya son la ocho’ y comenzó puntualizando que no se queja toda la comunidad del edificio, sino “solo un vecino”. Además, la cantante recordó que ya pidió disculpas por el ruido, una disculpas que hizo públicas a través de sus redes sociales, y señaló que solo una vez cometió el error de tocar el piano hasta las tres de la madrugada, reconociendo que no estuvo muy acertada en ese momento. “No ha vuelto a pasar. ¿A quién no se le ha ido la olla alguna vez? Y más tocando... Es que estudio mucho”, se defendía la canaria.

EXCLUSIVA | Primeras palabras de Ana Guerra tras los supuestos problemas con los vecinos por el ruido: "La comunidad no se queja, se queja solo uno"



🟣 #YaSonLasOcho17N

🔵 https://t.co/4RSiveXY7H pic.twitter.com/jN8sWj61O8 — Ya es mediodía - Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) November 17, 2021

Ana Guerra se refería a una nota que pegó en el ascensor del edificio y decía así: “Queridos vecinos, tenéis toda la razón del mundo y os pido perdón por el ruido ocasionado. Estaba ensayando para el OCME y olvidé conectar los cascos. Os prometo que soy buena vecina, aunque a veces me despiste. Venid cuando queráis a tomar un café o una paella de gofio. Un abrazo”.

Las disculpas de Ana Guerra FOTO: Ana Guerra Instagram

Unas disculpas que, por desgracia, no parecen valer al vecino más mediático de Ana Guerra, que publicó un vídeo que demostraba que la música de la cantante podía escucharse en su casa, eso sí, siendo de día. “Antes de juzgar, intenta vivir, trabajar o simplemente descansar mientras estás en tu casa y hay alguien cantando así. ¡No juzguéis si no estáis viviendo lo que vivo! No quiero hacer ningún daño, solo que creo que tengo la opción de no escuchar a Ana Guerra cuando quiera”, apuntaba Maher. ¿Conseguirán llegar a un acuerdo?