Ana Guerra: “Al público no se le puede mentir y yo tenía muchas ganas de contar mi verdad”

La niña que soñaba a lo grande, que deja atrás a los chicos malos para empezar de cero. Más madura, más verdad y con las ideas muy claras. Así se presenta Ana Guerra, o mejor dicho la nueva Ana Guerra. La pandemia le ha hecho cambiar la visión de las cosas, como a la mayoría de nosotros. En este mundo que se ha puesto patas arriba, pero que gracias a ese parón, ella ha conseguido encontrarse consigo mismo. Una búsqueda que llevaba haciendo en los últimos cuatro años y que gracias a este parón mundial ha llegado mucho antes. Como ese ‘Tik Tak’ del reloj con el que nos presenta a esta nueva Ana Guerra, mucho más ella que nunca. Y viene para quedarse. Con sus inseguridades y sus miedos, pero haciendo lo que más le gusta y lo que la hace sentirse orgullosa.

¿Preparados para conocer a la nueva Ana Guerra? ¡Aquí tienes nuestra charla con ella!

Primero de todo y antes de meternos en faena con este nuevo single que vienes a presentarnos, ¿cómo estás?

Estoy muy bien, estoy viviendo una época muy bonita la verdad. Aunque el mundo esté del revés. Es verdad que como todo el mundo tengo días bueno y días menos buenos. Todos estamos viviendo crisis existenciales, tenemos dudas, más miedos...

Pero llegas pisando fuerte con este nuevo single, ‘Tik Tak’...

Estoy nervioso por el respeto y las ganas, pero es el lanzamiento que llevo con más seguridad de todos. Estoy contando a verdad de mi momento, no es algo que no me identifique con ello. Estoy abriendo una nueva era profesional y personal. Es un nuevo punto y aparte que se empieza a escribir. Es una gran declaración de intenciones. Estoy muy feliz. Que se quede quien se quiera quedar.

Hablas de una nueva era, en qué momento llega esta decisión de empezar de cero.

¡En octubre! Después del confinamiento me doy cuenta que quiero ir por otro camino musicalmente, que quiero contar otras verdades y que estaba encontrando una nueva identidad.

Entonces podemos decir que si no nos hubieran frenado en seco con la pandemia, no habría llegado esta nueva Ana Guerra tan rápido...

Justo. Yo sé que tarde o temprano hubiera llegado, pero no tan pronto con este parón mundial que me ha servido para replantearme cosas.

¿Y cómo surgió ‘Tik Tak’?

¡Fue la primera! Muy fuerte porque fue la primera que compuse de 40 que he hecho y refleja muy bien todo lo que está por venir. Mi nueva música y mi nuevo camino. Habla de algo muy bonito y que además cuenta musicalmente lo que va a ser mi nuevo disco. Tenía muchas ganas de contar mi verdad.

Vuelvo a empezar de nuevo, dejo el disco que ya tenía a un lado y empiezo de cero en plena pandemia... ¿Alguien te ha dicho que era una locura?

¡Ni una sola persona! La verdad es que me han entendido y apoyado desde un principio. Nadie me ha dicho pero como se te ocurre hacer este cambio. En un momento en que muchos artistas están girando para lo urbano y lo latino, yo lo tenía. Y he girado hacía el otro lado. El público no entiende de mentiras, pero si las ve. Al público siempre hay que contarle la verdad porque te van a calar. Un artista se desnuda en el escenario, y si no cuentas verdades no vas a llegar. Este es mi desnudo.

Hablas de mentiras, ¿cuál es la mayor mentira que has dicho como artista en estos años...¿

Siempre he intentado contar la verdad. Puede ser que en los últimos conciertos ya me sentía más cómodo con unas canciones que otras. El momento más acústico era el que más disfrutaba y el que la gente luego compartía en redes. Había algo en mí que ya se estaba despertando. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estos cuatro años he aprendido mucho.

¿Qué mensaje quieres mandar con este ‘Tik Tak’?

Como te decía define muy bien lo que va a venir musicalmente en el disco. Y ‘Tik Tak’ porque me he dado cuenta de lo bonito que es estar en el presente, en el ahora y ser sincera y que sean sinceros. Ya tenemos una redes sociales que muestran lo mejor de nosotros mismos y nos estamos llegando a mimetizar tanto con ellas que parece que nosotros en la vida tenemos que ser así. Y no, yo también tengo inseguridades, miedos... Unir esas dos caras y no tener miedo al rechazo. Si te vas a quedar, vende verdad y enséñamelo todo. No sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces empiezas a conocer a una persona y empiezas a conocer su verdad a los ochos meses... (risas) Y dices, pero dónde tenías tu esto escondido, cómo has podido interpretar este papel. Yo estoy intentando que personaje y persona se unan tanto que yo me pueda subir al escenario con mis miedos y mis inseguridades.

Hablando de redes sociales, has borrado todo tu contenido anterior de Instagram. ¿Lo vas a recuperar?

De momento no. Es este punto a parte musical, en redes y en imagen. Hemos archivado todas las publicaciones y no tengo de momento intención de volver a publicarlos. Que todo tenga una coherencia.

Y para terminar, la pregunta más esperada por tus fans... El disco, ¿para cuándo?

Intentaremos que sea este año. Pero con esta pandemia aún es todo más incierto que nunca y más inseguro. No quiero dar una fecha para no crear decepciones. La verdad es que el disco ya está terminado y tenemos fecha para este 2021. Está para imprimir, todo hecho. Título, portada, canciones...

Ana Guerra en la entrevista con Lifestyle.

