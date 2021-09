De Toni Acosta a Ana Guerra: estos son los famosos que ‘lloran’ por lo sucedido en La Palma

Gente

Volcán

Las imágenes del volcán de La Palma en erupción resultan impactantes. La Guardia Civil ya ha evacuado a 5.000 personas afectadas. La situación es de alerta máxima. Muchos rostros conocidos, la mayoría de ellos canarios, se han unido en las redes sociales con videos en los que muestran la magnitud de la erupción y con los que quieren mostrar su apoyo a los afectados. La cantante Rosana publicaba hace unas horas un video y el siguiente mensaje de apoyo a su gente: “Cuando las palabras se hacen pequeñas solo quedan los grandes abrazos!!!!!… Mi querida gente de La Palma…mi querida tierra… estoy contigo!!!

Lo mismo la actriz Toni Acosta que “con el corazón roto” y sin palabras mostraba las siguientes imágenes.

También el cantautor Pedro Guerra lanzaba un mensaje de ánimo a la gente de La Palma

La ex miss España Ariadne Artiles también ha querido mostrarse al lado de sus paisanos publicando la misma imagen que Pedro Guerra pero con la siguiente leyenda: “Erupción histórica del volcán de La Palma 🔥 Nuestra isla bonita hoy nos habla, la tierra tiene su propio lenguaje, un lenguaje que nosotros, sus habitantes nunca entenderemos…Todo mi apoyo y fuerza a mis paisanos”.

La actriz Bibiana Fernández ha aprovechado los duros momentos que viven los ciudadanos de La Palma para recordar que “durante dos dias vivi, en una burbuja charla comida risas, ajena al teléfono y la televisión, pero dos imágenes me llenan de dolor, pérdidas erre páranles una en #laislabonitalapalma , personas que van a perder sus casas y todos los esfuerzos de su vida, la segunda es menos tangible pero igual de dramática, perdida de libertad, madrid ha sido cuna de ciudad abierta y libre, el barrio de Chueca se vio invadido por un grupo de ultras al grito de fuera sidosos, Dios mío quienes hemos perdido a tantos seres amados ese grito se nos clava como un cuchillo, no hablo ya de que las instrucciones no lo permitan la sociedad civil no puede permitírselo, la libertad es de todos, cuando las barbas de ti vecinos veas quemar…….. mi solidaridad y cariño para que esto, lo segundo no se vuelva a repetir, y todo mi cariño para esa isla paradisíaca que en mis viajes fue siempre tan cariñosa 😔”

Valeria Castro se mostraba igualmente si palabras ante la magnitud de la catástrofe y junto a ella a cada minuto se unen más voces conocidas y anónimas que envían palabras de apoyo a los canarios.