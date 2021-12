Sergio Dalma: “Fui italiano en otra vida”

Gente

Cuando se baja de los escenarios, se convierte, como Superman cuando se quitaba la capa roja, en un hombre corriente de nombre Josep Capdevila. Lo que pasa es que este italiano reencarnado no para de subirse a las tablas y, claro, es más superhéroe de fachón a lo Richard Gere que señor de Sabadell aunque, eso, lo de señor de Sabadell lo lleve por bandera. Publica nuevo disco y nuevo single «Alegría» y «La Vida». Sí, sí. Lo suyo es optimismo a tope de supervitaminizado pese a que los tiempos que corren son grises marengo. Pero, a ver, que estamos hablando de un hombre que casi gana Eurovisión y eso marca, amén.

Salvo, tres canas, cuénteme el secreto de su eterna juventud. Y por favor, obvie «beber mucha agua» o «dormir 8 horas».

Disfrutarlo todo como mucha pasión y mucha ilusión, como el primer día. No es un tópico.

¿Ser tan atractivo es un don o una condena?

Yo nunca me he considerado para nada atractivo. Cuando uno sale en los medios, le ven más alto y más guapo de la cuenta. No quiero ser un «Galilea» (risas).

Relátenos ese vicio inconfesable que se prohíbe a sí mismo…

Tomar algún vino más caro de la cuenta pero, como normalmente lo comparto, considero que es un buen dinero invertido.

Defíname en tres palabras su disco «Alegría».

Optimismo, vitalidad y color.

Su último tema se titula «La vida», un tema optimista y disfrutón… ¿La vida no es un poco cruel? ¿O no?

Por eso yo intento buscarle el lado positivo y disfrutarla al máximo. Esto son cuatro días y dos ya nos los han quitado.

Tiempos grises y usted reivindica las pequeñas grandes cosas de la vida, ¿es así?

Sí, porque al final nos hemos dado cuenta de que son la esencia de la vida y, a veces, se nos pasan demasiado desapercibidas.

Nos dijeron que cuando saliéramos de ésta (la pandemia), seríamos mejores… ¿no cree que somos un poco más cabrones?

Yo creo que somos en general más vulnerables pero, desgraciadamente, los que pretenden hacer daño suelen ser más visibles.

¿Ser de Sabadell imprime carácter?

Es un orgullo y siempre defiendo mi tierra a capa y espada.

¿Para que a uno le tomen en serio en la música tiene que ser excéntrico, irreverente, feo o mayor? Elija sin complejos.

Tienes que ser normal. El divismo ya no se lleva.

Teme que algún día se cuestionen sus letras como pasó con el famosos «mariconez» del «Quédate en Madrid» de Mecano?

No. Y no me preocupa nada.

¿Es usted italiano de vocación?

Fui italiano en otra vida.

¿Soñó con ganar Eurovisión?

Lo llegamos a acariciar, pero estuvo bien así.

Le tachan de romántico… ¿A mucho honra?

Hay un tanto por ciento de verdad y otro que no. En esto reconozco que soy bastante clásico.

¿Cómo le ha tratado la fama?

Muy bien. No se me ha indigestado nunca hasta ahora..

Cuando escucha un perreo, ¿no se acuerda de aquella canción de «Golpes Bajos» que decía: «Malos tiempos para la lírica»?

En cada época hay movimientos musicales distintos y pienso que hay que respetarlos.

¿En la ducha canta canciones suyas, ópera...?

Soy soso. No canto en la ducha.

Confiese ese vicio musical inconfesable. O sea, esa canción / cantante que no le pega nada pero le flipa mazo.

María Callas y Pavarotti siempre me han encantado.

Disco, imagino que gira… no me diga que no le da una pereza que se mata lo del bocata, la carretera y la manta…

No. Deseo estar en carretera y hacer paralelamente esa ruta gastronómica habitual en mis giras.

¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

Ese momento efervescente que te hace vivirlo todo como un bobo. Y detesto que te coarten y no te dejen tu propio espacio.

¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar?

Siempre tuve amplia información y no tuve ningún tipo de prejuicio ni tapujo en mi familia.

¿Se puede amar (o desamar) como dicen sus canciones o todo es mucho más «easy going»?

Todo tiene su caducidad.

Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

Pichu Mayor.