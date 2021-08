Sergio Dalma se disculpa tras su polémico concierto en Murcia

Gente

Sergio Dalma se ha convertido en trending topic en las últimas horas tras su concierto en Murcia. El artista era el encargado de cerrar el ciclo “La noche del Malecón” cuando con su actitud incitó al público a saltarse las normas anticovid. Por este motivo, la organización se vio obligada a cancelar el concierto.

“Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias. No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición”, comienza la nota emitida al respecto.

“Estamos viviendo momentos muy difíciles y no le vemos ningún sentido a actitudes que inciten a saltarse las normas. No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche. Más aún cuando han estado bien claras desde el comienzo del ciclo. Sabemos que no era la noche que estabais esperando, pero tampoco lo ha sido para nosotros”, concluye la organización de ‘La noche del Malecón’.

Horas después, y tras ver la polémica en la que se ha visto envuelto, ha sido el propio artista catalán el que ha usado su perfil para disculparse. “Buenos días. Ante lo sucedido ayer en mi concierto durante el ciclo ‘Las noches del Malecón’ de Murcia, quiero pedir disculpas al público y a la organización. Lo cierto es que algunas personas estaban levantándose para bailar de su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y siempre con mascarilla. Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos, porque no se puede hacer, y por ello pido disculpas”, reconoce. “Ante la avalancha de comentarios en redes y medios de comunicación que dan lugar a malinterpretaciones, quiero dejar clara una cosa: no soy negacionista. Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo anticovid para todo el equipo y para mí mismo. Siempre he animado al público a ser responsable y prudente, y cuento con la pauta completa de la vacuna desde hace meses. Siempre llevo mascarilla y, de hecho, ayer dejé claro al público que no se la quitara durante mi concierto, ni de pie ni sentado”.