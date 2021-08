Sergio Dalma se disculpa por su polémico concierto: “Me excedí, no soy negacionista”

Tras un año complicado en el panorama musical, los conciertos y festivales de música que se están llevando a cabo deben ser lo más minuciosos posible para prevenir los contagios. Por ello, anoche, en Murcia, la organización del certamen Las noches del Malecón se vio obligada a cancelar el concierto de Sergio Dalma en pleno espectáculo. La decisión se tomó ante la incitación del artista hacia el público para que se levantaran a bailar, lo que significa incumplir las normas anti-Covid. Ante esto, las redes sociales y algunos de los espectadores no tardaron en criticar la situación, ante la que ahora Dalma ha pedido públicamente disculpas: “Quiero pedir disculpas al público y a la organización”, comienza escribiendo el artista en un comunicado en sus redes sociales.

“Lo cierto es que algunas personas estaban levantándose para bailar en su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y siempre con mascarilla”, explica. Y asume: “Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos, porque no se puede hacer, y por ello pido disculpas”.

Si bien en las redes, desde anoche, no han dejado de publicarse mensajes de crítica, algunos tildándole de negacionista y equiparando su actitud con el pensamiento de Miguel Bosé, “quiero dejar clara una cosa: no soy negacionista”, escribe. “Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo anti-Covid para todo el equipo y para mí mismo. Siempre he animado al público a ser responsable y prudente, y cuento con la pauta completa de la vacuna desde hace meses”.

Con esto, añade: “Siempre llevo mascarilla y de hecho ayer dejé claro al público que no se la quitara durante mi concierto, ni de pie, ni sentado”. “Solo quería que la gente se levantara desde su asiento a disfrutar de algunas de mis canciones, insisto, siempre con mascarilla. De todas formas, mi actuación ayer no fue la adecuada y pido disculpas a todos por ello. Espero que estas palabras sirvan para dejar claras mis disculpas y mi apoyo total a la #CulturaSegura”, concluye.

“Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les manden sentarse”, vociferaba Dalma y, tras 4 avisos, la organización decidió suspender. “Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias. No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche”, explicaban en Twitter desde el festival.