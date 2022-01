Las polémicas vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val en Turquía

Nuria Roca y Juan Del Val decidieron empezar el nuevo año con una bonita escapada familiar a Turquía, junto a sus tres hijos, donde recargar pilas y despedir este 2021 que tantas alegrías a nivel personal y profesional les ha traído a ambos. Unas idílicas vacaciones de Navidad entre la Capadocia y Estambul que han despertado un gran número de críticas entre sus seguidores de Instagram, que no ven con buenos ojos que viajen al extranjero en plena sexta ola de coronavirus.

“De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia”, aclaraba en su momento Roca en redes sociales a aquellos que le recordaban haber aconsejado en ‘El Hormiguero’ que se limitasen los desplazamientos esta Navidad a causa del aumento de contagios.

Una semana más tarde y ajenos a las críticas, el matrimonio más querido de la televisión ha aterrizado en Madrid con una gran sonrisa en el rostro que demuestra que su estancia en Turquía ha sido inolvidable. Algo cansados por el largo viaje de vuelta a España, pero con muchas ganas de volver a casa y poder iniciar nuevos retos para este 2022, la presentadora ha querido hablar con la prensa que la esperaba en el aeropuerto. “El viaje ha ido muy bien. Nos lo hemos pasado fenomenal en Turquía”, ha confesado Nuria a Europa Press.

Intentando escapar de la polémica tras las críticas que ha desatado su viaje, la presentadora ha afirmado entre sonrisas que “no voy a entrar en eso. Una cosa genera un titular y luego otro. no os preocupéis, está todo en orden. Ya está contestado todo y no tengo ningún problema”. Y ha dejado claro que “viajar es seguro siempre que se cumplan las medidas de seguridad”.