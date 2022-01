Paula Vázquez: “En cuanto paro, la vida real me supera”

Cada vez son más los personajes públicos que dan un paso al frente y no esconden sus problemas de salud mental. La última que lo ha hecho ha sido la presentadora Paula Vázquez, quien ha revelado que necesita hacer parones profesionales cada cierto tiempo y que ha aprendido a dar cariño solamente a quien le corresponde.

Paula Vázquez ha concedido una entrevista a Vanity Fair en la que revela que hace años pasó por una depresión que se agravó porque llevaba años pasándola por alto, volcada con “todo lo demás” antes que con ella misma.

“Se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía”, explica la caristmática presentadora, que “abrió los ojos” y gracias a la ayuda profesional que recibió aprendió a no “poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente”.

Una de las decisiones de las que más se enorgullece Vázquez es que ha aprendido “a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien”.

A pesar de estar en proceso de recuperación, Vázquez reconoce que no está aún al cien por cien y que en ocasiones sufre ataques de ansiedad, señal que usa para hacer unparón. “Es cuando paro, la vida real me supera, no me gusta”, explica.

Actualmente, la presentador triunfa tras el estreno de Celebrity Bake Off España, un programa de Amazon Prime Vídeo que ella presenta junto a Brays Efe y en el que concursan cocinando repostería Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada.