Marta Ortega, la “zariña” de Inditex, cumple 38 años

Hoy es un día especial para la familia Ortega, y es que la “zariña” de Inditex, Marta Ortega cumple 38 años. Tras más de 15 años en la empresa, el próximo 1 de abril tomará las riendas como presidenta; un puesto para el que lleva preparándose toda la vida.

La hija de Amancio Ortega, ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos quince años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones ‘premium’, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

“He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”, afirmó en noviembre tras conocer su nombramiento. “Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”. Todo un éxito profesional.

Eterna luna de miel junto a Carlos Torretta

En cuanto a su vida personal, Marta vive su eterna luna de miel junto a su segundo marido, Carlos Torretta, con quien se dio el “sí, quiero” el 16 de noviembre de 2018. Una ceremonia civil para la cual la heredera del grupo Inditex, con su firma Zara como emblema de la firma gallega, eligió un diseño precioso en tono rosa claro por la mañana y por la noche se ha decantado por el negro. Un look diseñado exclusivamente para ella por Pierpaolo Piccioli para la firma Valentino Haute Couture. El calzado elegido por Marta Ortega para la ocasión, era un salón escotado de piel en el mismo tono que el vestido. Marta llevaba como únicas joyas su anillo de pedida y unos sencillos brillantes rosas como pendientes. En su muñeca, un hilo azul cumplía con la tradición de llevar algún detalle en este color.

Mientras la novia vestía un diseño exclusivo de la firma Valentino, el novio lo hacía con un traje clásico en color azul medianoche, confeccionado a medida por una sastrería de Savile Row. Este evento fue una de las exquisitas y discretas bodas del año en nuestro país, aglutinando a más de 400 invitados entre los que destacaron algunos de los rostros más conocidos de España.

En marzo de 2020, Marta y Roberto dieron la bienvenida a su primera hija en común, Matilda. Una hermanita para Amancio, el hijo que tuvo en común con el jinete Sergio Ávarez.

A la espera del próximo 1 de abril en el cumplirá su sueño tomando la riendas del grupo Inditex, a sus 38 años recién cumplidos Marta Ortega disfruta de uno de los momentos más felices de su vida a nivel laboral y personal.