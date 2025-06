Rosario Mohedano, con el corazón en un puño: "Fui madre y me equivoqué"

Rosario Mohedano es madre orgullosa de tres hijos: Antonio, fruto de su tormentosa relación con Antonio Tejado; y Alejandra y Andrés, nacidos dentro de su matrimonio con Andrés Fernández, su actual marido.

Ellos son su prioridad y no hay paso que dé en la vida que no esté destinado a su bienestar. Como todas las madres, reconoce haber cometido errores, sobre todo años atrás, cuando era una mujer más joven y se encontraba en uno de los peores momentos de su vida por culpa del tormento que vivió junto al sobrino de María del Monte, imputado ahora por el asalto a la casa de la folclórica.

“Mira, yo fui madre y me equivoqué. Hice cosas de las que luego me arrepentí”, ha comenzado diciendo, muy sincera, en el programa “¡Olé mi gente!” de Radiolé. Pero Mohedano prefiere mirar al pasado como un aprendizaje para no volver a caer en los mismos errores: “Rectificar es de sabios”.

“Mis hijos eran pequeños y no sufrieron nada en ese momento todo lo que pude sufrir yo, pero ahora son mayores y sí que pueden sufrir si yo me vuelvo a meter”, reflexiona la cantante sobre su papel en los medios de comunicación.

Años atrás, Mohedano era una frecuente de los platós de televisión de Telecinco e incluso llegó a intervenir en “Sálvame”, un programa con el que más tarde protagonizó sonados enfrentamientos e incluso llevó a los tribunales.

La artista, sobrina de Rocío Jurado, aprendió la lección y se alejó de ese tipo de formatos, siendo ahora muy medidas y estudiadas todas sus intervenciones en programas o medios. “Yo ahora vivo muy tranquila, muy bien, centrada en mi música”, dice Mohedano, que pretende inculcar en sus tres hijos la cultura del esfuerzo para que eviten caer “en lo fácil”, que sería vender su vida en las revistas o programas del corazón.

“Compongo mi música para que ellos vean que yo podría haber tomado el camino fácil pero no lo hice. Estoy en el camino difícil, el de la lucha, el de ir sola a invertir en un tema, tal y como está la cosa hoy en día. En la música está muy mal, yo no tengo compañía discográfica e invierto yo misma en mis canciones y la promoción”, recalca Mohedano, que insiste en que “no dejaré de luchar”.