Anabel Pantoja se pronuncia sobre la huida de Isabel Pantoja de España: ¿República Dominicana?

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Isabel Pantoja, después de analizarse con lupa cada detalle de su pasado y su controvertido presente. Son cada vez más recurrentes las informaciones que señalan que la tonadillera prepara una mudanza. Sí que se da por cierto que deja Madrid, para iniciar una nueva aventura al otro lado del charco, con una nueva gira. Sin embargo, se apunta a que podría no regresar, aunque no hay acuerdo sobre dónde emplazará su nueva vida. Unos dicen Miami, otros República Dominicana, mientras ya se habló en su día de México como posible país en el que volver a empezar lejos de las polémicas.

Sobre todo esto se le ha preguntado a Anabel Pantoja. La sobrina ha aterrizado en Madrid para festejar por todo lo alto la boda de su íntima amiga Susana Molina, Susuana Bicho para sus fans de Instagram. SE casa este mismo viernes y ya han pasado una noche loca juntas. Pero antes de eso tuvo que enfrentarse a las preguntas sobre los inciertos pasos de su tía Isabel. ¿Qué hay de ciertos de sus planes de recoger sus bártulos y mudarse al otro lado del Atlántico? La influencer no ha tenido reparo en contestar a los reporteros.

Isabel Pantoja Gtres

Anabel Pantoja sobre la salida de Isabel Pantoja de España

Sola, sin la compañía de su pareja, David Rodríguez, ni su hija Alma, Anabel Pantoja aterrizaba en Madrid procedente de Gran Canaria. Como ella misma subrayaba, lo hacía para estar “en la boda de mi mejor amiga”, con la que pasó la noche en un hotel entre confidencias y risas. No tenía muchas ganas de hablar. No quería comentar nada sobre su estancia en El Rocío, donde sufrió un inesperado percance que le hizo movilizar a sus fans realizando un llamamiento popular para ayudar a su hija.

Tampoco sobre la impactante imagen de su tía, que fue sorprendida en Almonte, Huelva, rota en llanto tras pasar unos minutos rezando a la Blanca Paloma. Ante estas preguntas, silencio. Al ver que los reporteros insistían, respondía: “Ya lo he dicho todo en mis redes, ¿vale mi vida?”, zanjaba. Deja a Isabel Pantoja la responsabilidad de dar explicaciones o no sobre el motivo de sus amargas lágrimas: “Preguntádselo a ella”.

Pero sí que estimó necesario pronunciarse sobre la comentada mudanza de su tía a República Dominicana, que anunciaron en ‘Vamos a ver’ esta misma semana. Aquí se dibuja una sonrisa en el rostro de Anabel Pantoja, que sentencia: “Se iba a México hace quince años, dijeron. ¿Ahora a República Dominicana? Vale, me gusta el país”, echa mano del humor, aunque no llega a confirmar ni desmentir los pasos que podría dar la tonadillera para abandonar España. Una decisión muy comentada en las últimas semanas, incluso meses, que se ha visto reforzada con el hecho de que esté recogiendo sus cosas para dejar la mansión que alquiló en La Finca de Madrid, la cual no cumpliría con sus expectativas y no estaría cubriendo sus propias necesidades personales.