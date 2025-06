Ignacio López del Hierro inició su romance con Fátima de la Cierva dos meses después de divorciarse de María Dolores de Cospedal

María Dolores de Cospedal ha sabido mantener su intimidad alejada de la atención mediática, aunque le fue difícil esquivar los titulares tras su divorcio de Ignacio López del Hierro. Se casaron en septiembre de 2009 en el Cigarral de las Mercedes, pero anunciaron el final de su historia de amor en octubre de 2024, tras quince años de matrimonio. Ahora, ambos están rehaciendo sus vidas, después de que las “desavenencias en la convivencia” fueren irreconciliables.

La exministra de Defensa ha encontrado el amor en Fernando Portillo, quien fuese el segundo marido de Sandra Domecq, tras su separación de Bertín Osborne. Por su parte, se exmarido ha hecho lo propio con Fátima de la Cierva, la que fuese la tercera esposa de Carlos Falcó, desaparecido marqués de Griñón, padre de Tamara Falcó. Una relación que había logrado escapar del escrutinio público hasta que este jueves lo confirmasen desde ‘Informalia’, donde ahora contextualizan que lo suyo comenzó mucho antes de lo que se creía en un primer momento. Y es que no es un romance recién estrenado, pues ya habrían asentado las bases para una relación estable con visos de perdurar.

María Dolores de Cospedal en Starlite GTRES

Su relación se consolidó dos meses después del divorcio

Tal y como subrayan desde el citado medio, el romance de Ignacio López del Hierro y la “madrastra” de Tamara Falcó se inició antes de las fiestas navideñas. Confirman que pasaron el Fin de Año juntos, en Canarias, tratando en todo momento que no se posaran en ellos miradas indiscretas. Teniendo en cuenta que su divorcio fue confirmado en octubre, esto reduce el margen de maniobras entre el final de un matrimonio y el inicio del inesperado noviazgo.

En estos casi siete meses que llevarían ya compartiendo sus días, la pareja ya habría realizado dos viajes. El primero les sitúa dando la bienvenida al 2025 desde el archipiélago canario. El segundo, en Italia, donde fueron reconocidos por turistas en un aeropuerto del país vecino. Por el momento no hay confirmación oficial y los protagonistas prefieres esquivar la atención mediática y medir sus pasos para no ser fotografiados. No quieren que su situación amorosa sea motivo de comentario público, mucho menos de especulaciones.

El marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio Lopez del Hierro larazon

Y es que a muchos les resulta curioso el hecho de que Ignacio López del Hierro comenzase a viajar con su nuevo amor tan solo dos meses después de confirmarse su divorcio. Fue la propia exministra de Mariano Rajoy la que dio por cierto el final de su matrimonio, sin añadir detalle alguno sobre los motivos de su ruptura más allá de los comentados problemas en la convivencia.

Aun así, desde ‘Informalia’ ponen de relieve que él no quería separarse de la política y que fue ella quien tomó tan drástica decisión tras quince años de unión. De hecho, fue ella la que abandonó el domicilio conyugal con su hijo Ricardo, de 18 años, ante la negativa de su ahora exmarido a salir del piso que compartían en el Barrio de Salamanca de Madrid. Ahora ambas partes parecen haber encontrado la estabilidad en nuevos amores, aunque imponen el silencio sobre su situación sentimental.